As provas de aventura estão de volta em Trás-os-Montes

Hoje às 08:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Norcha, uma corrida de aventura para os amantes dos desportos radicais, chegou este ano a Trás-os-Montes. De 23 a 26 de setembro, as equipas oriundas de todo o mundo têm de percorrer uma distância de 500 quilómetros, no máximo de quatro dias, sem parar.

Com partida da cidade histórica de Bragança, o Norcha Adventure Race de 2021 já arrancou em Terras de Trás-os-Montes para desafiar os limites dos seus participantes. As equipas mistas, compostas por quatro elementos oriundos de todo o mundo, competem nesta expedição única e memorável que celebra a natureza e aventura deste destino de eleição.

De 23 a 26 de setembro, os mais corajosos propõem-se a conhecer o território transmontano percorrendo uma distância aproximada de 500 quilómetros - no máximo de quatro dias non-stop repletos de atividades como corrida, natação, orientação, manobra de cordas, BTT e Kayak. Mais do que vencer, o desafio consiste em concluir a rota que percorre os nove concelhos da região conhecida por Terras de Trás-os-Montes (Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais).

Para manter o suspense, o itinerário só foi revelado poucas horas antes da partida e cada equipa tem a liberdade de encontrar qual o melhor trilho para atingir os objetivos até ao destino final. Com a noite, fadiga acumulada, aclimatização, necessidade de adaptação e dificuldades de navegação em território desconhecido, anteveem-se várias contrariedades que vão pôr a prova a sua sobrevivência. A progressão das equipas pelo território será monitorizada através de um sistema de gps live tracking, permitindo o acompanhamento continuo através da internet.

Esta é uma das mais belas provas de desafio extremo, que oferece aos participantes uma oportunidade única de conhecer o património natural, histórico e cultural de Portugal, bem como reforçar os laços entre os elementos das equipas de cerca de 20 países. Participar neste evento é, acima de tudo, uma oportunidade única de superar limites, permitido um melhor conhecimento de si próprio e da sua relação com os outros.

A 27 de setembro, o dia seguinte ao fim da corrida, celebra-se a cerimónia de encerramento com uma festa de convívio e partilha entre os vários participantes nacionais e internacionais. A Merrell, conhecida como uma marca outdoor que promove um estilo de vida ativo ao ar livre, irá ainda oferecer prémios aos vencedores desta prova de aventura e resistência.

Depois da última edição em Braga, o Norcha Adventure Race pretende proporcionar aos participantes uma experiência inesquecível que lhes permita expandir os seus horizontes, numa relação harmoniosa consigo próprios, com os outros e o meio ambiente transmontano. Inserido no Circuito Europeu AR EuroSeries e no Festival de Turismo de Natureza, a 3ª edição do evento multidesportivo tem o apoio da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.