As renas estacionaram nos moliceiros de Aveiro

Depois de uma semana cheia de emoção, o Pai Natal e os seus ajudantes encontram-se novamente na cidade para encher miúdos e graúdos de alegrias

Os ovos moles de Aveiro deram lugar às renas do Pai Natal e receberam da melhor forma a iniciativa Natal Acontece em Aveiro. Desde o passado dia 1 de dezembro, foram muitos os que já visitam esta feira natalícia, de forma a preparar a época festiva que se avizinha a passos largos.

Mas até dia 13 de janeiro de 2020 ainda há muito para aproveitar nesta cidade natalícia, onde até o Pai Natal aderiu às tradições e inaugurou a sua época preferida numa viagem de moliceiro.

Aproveite para ter a vista que geralmente só o Pai Natal tem e entre numa Roda Gigante Panorâmica com mais de 30 metros e observe as iluminações natalícias ao redor da Ria de Aveiro. Se não for fã das alturas, teste a sua capacidade de patinagem na pista de gelo ou desfrute de uma boa temporada no carrossel francês com a sua família.

Se acha que precisa de inspiração para as suas decorações natalícias ou se quer apenas passar um bom bocado em família, vá até ao Natal Acontece em Aveiro e aproveite para criar memórias fantásticas do último Natal desta década.