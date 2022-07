Assista a partir das 17 horas ao debate "Medicina de precisão - é possível personalizar o tratamento do cancro?"

Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

À medida que a Ciência avança, surgem novas abordagens no tratamento das doenças oncológicas. Ainda assim, as terapias convencionais não dão resposta aos diferentes tipos de cancros, sobretudo os mais raros em que as opções são, por regra, escassas.

Impulsionado pelo desenvolvimento da investigação na área da genómica, a medicina de precisão tem vindo a inaugurar outros caminhos, com recurso a ensaios clínicos, novos medicamentos e tratamentos. Dar a conhecer as suas potencialidades é precisamente o propósito de mais uma Talk Novartis, a ser transmitida via streaming, esta segunda-feira, a partir das 17 horas, no site do "Jornal de Notícias".

"Medicina de precisão - é possível personalizar o tratamento do cancro?" é o tema a juntar, na Sala Almada Negreiros do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, alguns dos maiores especialistas da área. Júlio Oliveira, médico oncologista no IPO Porto, Fernando Schmitt, professor de Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e, ainda, Maria Rita Dionísio, diretora médica da unidade de Oncologia na Novartis Portugal, são os convidados que irão debater os impactos desta abordagem.