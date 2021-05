Astúrias, coração verde de Espanha

Hoje às 10:55 Facebook

Banhada pelo Cantábrico e protegida por montanhas, a região das Astúrias, de rara beleza natural, é um dos melhores cartões-de-visita do país e o cenário perfeito para se percorrer dois dos caminhos de Santiago, o Primitivo e o da Costa

Por muitas vezes que se regresse às Astúrias, esta região do norte de Espanha não deixa nunca de surpreender. Paisagens de beleza ímpar onde o mar, as praias, as montanhas, os rios e as florestas se alternam em perfeita sintonia saúdam quem aqui chega, reservando muitos outros trunfos. Dos dois caminhos de Santiago, o Primitivo e o da Costa, à riqueza histórica e arquitetónica, sem esquecer a gastronomia e afabilidade das suas gentes, há mesmo muito que conhecer e muitas razões para se continuar a voltar a esta região.

Costa ímpar

Banhada pelo mar Cantábrico ao longo dos seus 401 quilómetros de costa, esculpida pela força das ondas e das marés, é fácil deixarmo-nos seduzir pelas aldeias piscatórias e mais de 200 praias, ideais para um mergulho de verão e belos passeios nos dias mais frios, torres de vigia, abruptas falésias, miradouros, espaços para surf, pesca, navegação, mergulho e caminhada.

Preservada foi aqui também a tradição pesqueira, con una veintena de villas marineras como Llanes, Ribadesella/Ribeseya, Cudillero, Luarca o Castropol y algunas de sus ciudades más importantes como Gijóin/Xixón o Avilés. Aproveite para visitar os museus ligados ao mar, como o Museu Marítimo, em Luanco, por exemplo. E por falar em museus, não perca o Museu do Jurássico das Astúrias, em Colunga, uma excelente combinação de ciência com parte lúdica.

Coração verde

Apelidada de coração verde de Espanha, foi nesta região que surgiu o primeiro parque natural do país, os Picos da Europa. Partilhado territorialmente com a Cantábria e Leão, é um verdadeiro paraíso para quem gosta de ar livre, destacando-se o picu Urrielu, foco de atração para escaladores, e os lagos de Covadonga. Tem sete áreas declaradas reservas da biosfera pela UNESCO, uma em cada 100 no mundo. Estas áreas constituem algumas das zonas naturais mais importantes da Europa, como é o caso do Carvalhal de Muniellos, constituído por zonas de pastoreio e com a presença assídua de ursos castanhos que vivem em liberdade nas montanhas. Razões de sobra para que seja considerado um verdadeiro Paraíso Natural em Espanha!

Atividade para todos

Uma referência para os amantes das atividades ao ar livre, nas Astúrias encontram-se recursos (quase) inesgotáveis. Dos espaços naturais a instalações desenvolvidas especialmente para o efeito, há oportunidades para todos, caso das descidas de caiaque em rios como o Sella o Navia, a possibilidade de percorrer pelo menos uma das vias verdes, como a Senda do Urso, Turón ou de Eo, a pé ou de bicicleta, ou a oportunidade de fazer escalada; o las infinitas rutas que recorren el Principado de Asturias.

E, claro, as praias são naturalmente uma boa aposta no que toca a atividades desportiva, incluindo a prática de surf.

De inverno, quando as temperaturas descem, deixe-se aventurar pelas estâncias Valgrande-Pajares e Fuentes de Invierno.

Caminhos paradisíacos até Santiago de Compostela

Declarados Património da Humanidade em 2015, os Caminhos de Santiago do Norte são percorridos há séculos por milhões de peregrinos, que aqui chegam movidos pela fé, necessidade de absolvição, misticismo, busca interior ou aventura, rumo a Compostela, onde repousam os restos mortais de São Tiago, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Na região das Astúrias, dois caminhos disputam um protagonismo bastante especial: o Caminho Primitivo e o Caminho da Costa.

O rei Afonso II das Astúrias foi el primer peregrino a fazer o Caminho Primitivo, num percurso que se estendeu desde Oviedo/Uviéu a Santiago de Compostela, após a notícia de que os restos mortais descobertos por um eremita pertenciam ao apóstolo Tiago. Partiu também de Afonso II a ordem para a construção de uma igreja naquele local, dando origem não só ao culto a este santo, como às peregrinações que desde então cativaram já milhões de pessoas, crentes e não crentes.

Nas Astúrias, o Caminho Primitivo é composto por sete etapas -13 hasta llegar a Compostela-, que podem, no entanto, subdividir-se à medida do ritmo e vontade dos diferentes peregrinos devido ao vasto leque de albergues e alojamentos disponíveis ao longo do percurso.

A afluência crescente de peregrinos vindos de fora levou à exploração de novas vias para chegar a Santiago de Compostela. O Caminho da Costa (também conhecido por Caminho do Norte), um percurso de 815 quilómetros, 384 dos quais nas Astúrias, que acompanha a linha da costa pelo noroeste, tornou-se uma das rotas preferidas, especialmente para os peregrinos que chegavam por mar, vindos dos vários portos do norte da Europa e que desembocavam na cornija cantábrica.

Com início em Irún, o Caminho da Costa, que se estende até Compostela pelo norte de Espanha, entra na região das Astúrias pela ria de Tina Mayor, um estuário entre esta região e a Cantábria. Em solo asturiano, são 13 as etapas, embora possa naturalmente ser feito em mais ou menos etapas, dependendo da disponibilidade, disposição e condição física de cada um.

Serpenteando entre montanha e a orla costeira - este é um dos seus maiores atrativos -, o Caminho da Costa oferece paisagens naturais de beleza excecional, com locais fantástico para parar, retemperar forças ou simplesmente desfrutar, a que se alia um vasto património cultural e, claro, a natureza calorosa das suas gentes. Na memória ficarão certamente as praias magníficas e os bufones e os seus jorros de água na maré cheia.

Um gosto especial

Impossível partir sem se provar o que a terra e aqui também o mar têm para oferecer. Esta é uma cozinha respeitada em toda a Espanha, profundamente ligada à paisagem, sendo que praticamente todos os produtos são produzidos nas Astúrias. Peixe fresco, marisco, carne, uma das maiores coleções de queijos tradicionais da Europa (que amante de queijo não conhece Cabrales?).... Um mundo inteiro de sabores sempre acompanhado por um bom vinho ou sidra - que é a bebida asturiana por excelência. Uma gastronomia enraizada no tradicional que permitiu abordagens de todos os ângulos, fazendo-a ter restauradores de prestígio que saltaram as fronteiras espanholas.

