Atenção, empresários do Norte: é a última oportunidade para a inscrição nos workshops certos para inovar os seus negócios

Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Fazer uma empresa crescer significa saber inovar. E, também, aproveitar as oportunidades únicas.

A inovação é um dos pilares do sucesso de qualquer empresa. Mas será que os seus líderes entendem toda a dimensão da sua importância? Colocá-la no centro da tomada de decisões permite criar novos produtos, unidades de negócio e fontes de receita para as organizações. Além disso, contribui para melhorar a comunicação, desenvolver modelos de negócio, aumentar a sustentabilidade e a criação de emprego, bem como fortalecer o posicionamento na cadeia de valor e fomentar a criação de oportunidades de operação em mercados internacionais.

É justamente com a missão de sensibilizar o tecido empresarial do Norte para a temática da inovação aberta que o projeto Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento existe. A atividade já vai na 14ª edição, realizada totalmente online, e vai ser a última desenvolvida pela Associação Empresarial de Portugal.

Especialmente direcionada a gestores de micro, pequenas e médias empresas nortenhas, pretende ensiná-los a: liderar um projeto de inovação, compreender o conceito de Inovação organizacional, identificar estratégias de inovação de produtos, serviços, processos e modelos de negócio e criar um projeto de inovação. Esta edição irá abordar temas como a inovação organizacional, a inovação de produtos, serviços, processos e modelos de negócio, o modelo stage-gate, design thinking, lean startup, prototipagem e projeto de inovação.

As atividades começam a 13 de abril, com uma sessão sobre "Inovação Aberta". Seguem-se seis workshops: "Estratégia e Ideação" (20 de abril), "Ferramentas de Gestão de Projetos e Inovação" (26 e 28 de abril), "Pessoas, Equipas e Colaboração" (4 de maio), "Digitalização, Sustentabilidade e Economia Circular" (10 e 12 de maio), "Marketing e Comunicação" (18 de maio), "Prototipagem e Pitching" (24 e 26 de maio). Todo este ciclo de aprendizagem fecha com chave de ouro através de uma sessão de "Apresentação de Projetos" (31 de maio).

As inscrições já se encontram abertas para participar na última edição das Oficinas da Inovação. Deverão ser feitas a partir do preenchimento do formulário disponível no site Novo Rumo a Norte. Cada empresa se pode inscrever, quer em participação individual, quer em grupo. As equipas não podem exceder os três participantes.

O projeto Novo Rumo a Norte - Rumo ao Crescimento é da responsabilidade da Associação Empresarial de Portugal. É também cofinanciada pelo NORTE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.