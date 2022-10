BMW acelera rumo à neutralidade climática

Hoje às 16:57 Facebook

A aposta do BMW Group numa mobilidade cada vez mais elétrica refletiu-se com êxito com o sucesso financeiro de 2021. A meta de 50% de veículos movidos exclusivamente a bateria em 2030 pode até vir a ser alcançada mais cedo do que o previsto.

"Na BMW, não fazemos sustentabilidade. Tornamos a BMW sustentável." As palavras de Oliver Zipse, presidente do Conselho de Administração da BMW AG, são bem elucidativas acerca do compromisso que o BMW Group assumiu com um futuro sustentável. De acordo com o grupo alemão, a sustentabilidade não é um destino, mas sim uma viagem, na qual as ações têm mais poder do que as palavras. Saber pensar a sustentabilidade de forma holística é outra das vantagens do BMW Group, que se reflete na grande importância dada ao desenvolvimento e à produção dos seus veículos. O objetivo é alcançar uma cadeia de valor sustentável que cubra as suas próprias necessidades, com materiais reciclados e matérias-primas renováveis, incluindo o fornecimento de energia.

