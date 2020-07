Boas notícias no combate contra a fome

Hoje às 00:00 Facebook

A iniciativa Causa 19, lançada pelo GMG entre abril e junho, juntou mais de catorze mil euros para a Rede de Emergência Alimentar, que foram entregues à presidente da Federação dos Bancos Alimentares.

Entre os meses de abril a junho, o Global Media Group (GMG) lançou a iniciativa Causa 19, ao criar um pacote publicitário solidário que oferecia condições extraordinárias aos seus parceiros e com 19% do valor das campanhas publicitárias desse pacote a reverter para a Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar.

O pacote publicitário solidário marcou presença em várias marcas do universo GMG - entre elas a TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Dinheiro Vivo e O Jogo - e pretende, não só ajudar os portugueses a atravessar os tempos difíceis da pandemia, mas também apoiar a manutenção de um jornalismo de qualidade.

Da iniciativa resultou um valor total de 14 097,86€ angariados, que foram entregues no passado dia 6 de julho a Isabel Jonet, presidente da Federação dos Bancos Alimentares. Em representação do Global Media Group esteve Luís Ferreira, Diretor Geral Comercial do GMG.

Durante a entrega simbólica do cheque da iniciativa Causa 19, Isabel Jonet não deixou de sublinhar que "a iniciativa Causa 19 foi muito importante, porque um grupo de media conseguiu mobilizar os seus clientes numa iniciativa de desenvolvimento sustentável, o que permitiu angariar o equivalente a mais de 30 mil litros de leite, com os quais vamos poder ajudar muitas pessoas."

Por seu lado, Luís Ferreira revelou ainda ter "muito orgulho em termos sido o primeiro grupo de media a lançar uma iniciativa deste género em Portugal, que será certamente o primeiro de muitos projetos semelhantes que estamos já a pensar para o futuro".

A iniciativa Causa 19 contou com o apoio de várias marcas, tais como: Galp; REN; Câmara Municipal de Loures; Santos e Vale; CETELEM; DST Center; Federação Portuguesa de Táxi; Expense Reduction Analysts; ISTEC; Jogos Santa Casa; Discovery; ISEC LISBOA; Fundação EDP.

Fique a conhecer os testemunhos das empresas que ajudaram a tornar esta iniciativa uma realidade:

"Este período está a ser difícil para muitas famílias que se encontram em situações mais delicadas. Confrontados com esta realidade, não quisemos ficar indiferentes a toda esta situação. Encaramos esta ajuda, bem como outras que desenvolvemos, não só como uma obrigação moral, mas também como uma vontade muito forte de fazer mais"

Leonor Santos, Cetelem

"O contributo da Discovery Portugal para esta causa prende-se com o cariz de solidariedade social a que está associada. No âmbito da pandemia Covid-19, o nosso intuito é ajudar aqueles que mais precisam de forma a melhorar a sua vida. Esta iniciativa vai permitir que as famílias e pessoas carenciadas tenham a possibilidade de terem refeições"

Elena Hermosilla, Discovery Networks

"O dstgroup é um grupo solidário, atento e provocador de estímulos em vários quadrantes da sociedade e da economia. O dstgroup não se podia demitir de dar o seu contributo à sociedade, seja através do apoio a um dos direitos fundamentais - a informação rigorosa - seja através do apoio às famílias que passam maiores dificuldades neste momento"

José Teixeira, DST

"Decidimos fazer esta campanha para reforçar a mensagem de que é nossa preocupação apoiar as empresas, sobretudo neste momento particularmente difícil. A Causa"19 foi uma motivação extra para fazermos esta campanha na TSF, pois identificamo-nos naturalmente com o propósito desta iniciativa"

João Costa, Expense Reduction Analysts

"Num momento único das nossas vidas, só possível de ultrapassar se juntarmos vontades e recursos, a responsabilidade social da FPT foi chamada e mostrou-se presente. A maior motivação foi a necessidade urgente de entreajuda: o momento não tem trincheiras, estamos todos do mesmo lado. E só lutando do mesmo lado podemos dobrar a dificuldade"

Ana Rita Marques da Silva, Federação Portuguesa do Táxi

"Vivemos tempos sem precedentes onde a responsabilidade individual e os pequenos gestos na prossecução de uma causa comum assumiram uma importância decisiva. Todos passámos a desempenhar um novo papel e todos passámos a dar o seu contributo. É evidente e é fundamental: a sociedade deve ser responsável e cumprir as regras"

Joana Garoupa, Galp

"A nossa missão é fundeada num conjunto de valores que espelham os comportamentos com os quais nos identificamos. Dois desses valores base são a integridade e a partilha - no qual está presente a responsabilidade social - por esse motivo, faz todo o sentido defender esses mesmos valores através de iniciativas como a Causa"19"

Eva Oliveira, ISEC

"A nossa instituição tem o maior prazer em contribuir para iniciativas que ajudem, não só o jornalismo, como também as famílias portuguesas. A nossa motivação não tem limites e tudo temos feito e continuaremos a fazer para apoiar iniciativas como as que se prendem com a Causa 19, à qual muito nos vangloriamos de aderir"

José António Carriço, ISTEC

"Temos de cuidar de quem cuida de nós todos os dias, seja família, amigos, funcionários ou parceiros de negócios. É esta a nossa cultura desde sempre e que nos faz ajudar. Se ajudar o setor da comunicação é muito importante para nós, ainda mais próximo se torna quando uma parte da contribuição é para ajudar todos aqueles que mais precisam"

António Azevedo Ataíde, Santos&Vale