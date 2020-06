Calçar português nunca foi tão icónico

Hoje às 20:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um período tão atribulado, queremos fazer uma renovação, quer seja em casa ou no modo de vestir. Mas e se pudesse tornar o seu estilo único, à boa forma portuguesa?

10 de junho. Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Não é que precisemos de um dia para mostrarmos que somos orgulhosamente portugueses, quer cá, quer no estrangeiro, mas a vontade de festejar a alma lusitana é maior durante esse dia.

Podemos festejar feitos e pessoas que se imortalizaram - como é o caso de Luís Vaz de Camões - mas, ano após ano, começamos a dar valor à junção da tradição com a inovação, do clássico com o moderno, onde as fronteiras começam a ser cada vez mais desfasadas. Afinal, quantos de nós não vimos já pela rua a chamada roupa vintage, que não é mais do que a roupa que se usava na "nossa altura"?

A pensar nisto, a SANJO reinventou-se e procura assim realizar uma nova jornada através do New Old Brand. Ainda se lembra das peripécias que fez com os seus SANJO e que tão boas memórias lhe trouxeram? Agora, pode manter o seu calçado vintage mas mostrar à nova geração que pode ostentar também um toque clássico, mas com uma estética moderna, contemporânea e mais conceptual.

A SANJO soube ainda adaptar-se às contingências do meio e, a pensar no futuro e na consciência ambiental, adaptou-se, aliando assim a estética a valores humanísticos e sob condições justas.

Por outro lado - e a pensar na expressão "um português em cada canto do Mundo" - a SANJO vai ter uma campanha para o dia de Portugal, entre os dias 6 e 10 de junho, onde inclui um pack especial. Melhor do que isso, os portes de envio serão gratuitos para qualquer parte do Mundo - onde poderá celebrar o dia de Portugal com a pompa e circunstância que o dia merece.

Para além disso, pode ainda mostrar o que de bom se faz em Portugal: a produção dos produtos SANJO é feita na sua totalidade em solo português, estando desta forma a elevar ao mais alto nível a qualidade dos materiais que saem de Portugal. Preparada também para os tempos mais invernosos, a SANJO vai lançar ainda uma nova coleção em setembro, onde inclui novos materiais, modelos e cores.

Celebrar o dia de Portugal tornou-se agora mais fácil com a SANJO. O orgulho de ser português poderá agora ser contemplado da cabeça aos pés. Não precisa então de declamar um poema de Camões para mostrar o orgulho na sua nação. Basta calçar português.