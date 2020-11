Chegou a altura de parar de ignorar este problema

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Celebramos o Dia da Anemia e nada melhor que este dia para reforçar a importância da nossa saúde. Apesar de ser uma doença que tende a ser ignorada, é tempo de ter em atenção todos os sinais para garantir uma vida saudável.

Agora, mais do que nunca, é o momento de preservarmos a nossa saúde. No dia em que celebramos o Dia da Anemia, chegou o momento de também alertar para um problema de saúde pública e que muitas vezes cai em esquecimento.

Falar de anemia e de deficiência de ferro é dizer que 1 em cada 5 portugueses sofre de anemia e 1 em cada 3 portugueses tem baixos níveis de ferro, valores que surpreendem muitos de nós. Mas o que acontece se tiver deficiência de ferro?

Os níveis de ferro baixos no seu corpo podem originar deficiência de ferro e, consequentemente, anemia. À medida que o tempo vai passando a deficiência de ferro leva a que o seu corpo produza menos glóbulos vermelhos saudáveis, dando origem a uma anemia por deficiência de ferro. Mas não fica por aí. Se a anemia não for tratada pode levar a outros problemas de saúde, aumentando o esforço do coração na sua atividade diária.

A anemia é uma doença que cai em esquecimento e os sinais de alerta também podem ser confundidos ou mesmo ignorados. No entanto, deve ter em atenção todos os sinais e consultar o seu médico se sentir algo fora do comum.

De todos os sintomas possíveis, um dos principais é sentir-se exausto e fatigado. Isso acontece porque o sangue está menos apto a transportar o oxigénio pelo corpo. A longo prazo, se não tratar da deficiência de ferro e da anemia, pode ter outras consequências para a sua saúde e a sua qualidade de vida, uma vez que a fadiga vai reduzir a sua capacidade de concentração e produtividade no trabalho.

São vários os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo e o ferro não é exceção. O ferro está presente na hemoglobina, que, por sua vez, está presente nos glóbulos vermelhos. No sangue, a hemoglobina transporta o oxigénio dos pulmões para o resto do corpo.

Como pode ver, a falta de ferro vai afetar todo esse transporte e ser ainda mais prejudicial para a saúde, uma vez que o cérebro precisa de oxigénio para se concentrar e, por outro lado, os músculos para terem energia.

Depois de identificados os sintomas, é altura de fazer as análises clínicas necessárias. Atualmente, é fácil identificar os valores de ferro do organismo e perceber se estamos com uma deficiência de ferro ou com anemia.

Para além do conhecido hemograma é ainda essencial quantificar as reservas de ferro através de um indicador - a ferritina.

De acordo com a Norma de Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde, considera-se anemia quando o valor de hemoglobina no sangue é inferior a 13 g/dL nos homens e a 12 g/dL nas mulheres e ferropénia - ou deficiência das reservas de ferro - se o valor de ferritina for inferior a 30 ng/mL na população adulta.

Após realizar as análises clínicas, deve recorrer ao seu médico para que o mesmo possa fazer uma avaliação da sua situação. No caso de se confirmar que está com anemia ou com deficiência de ferro, o médico irá recomendar-lhe a melhor opção de tratamento. Essa escolha será baseada na gravidade do seu problema, sendo em alguns casos o tratamento com ferro endovenoso a opção mais adequada.

Tome nota: O mais importante é falar com o seu médico se desconfiar que está com anemia ou deficiência de ferro.

No dia em que celebramos o Dia da Anemia é ainda mais importante reforçar que o problema não deve cair em esquecimento, uma vez que o ferro é um nutriente essencial para vivermos uma vida com energia e garantirmos um sistema imunitário saudável e capaz de combater infeções. Para além de tudo isto, é importante não esquecer que todo o cuidado é pouco e que uma ida ao médico nunca é demais. Tratar-se junto de quem sabe e consultar um especialista sempre que necessário é meio caminho andado para ter a saúde em dia. E por falar nela, se quer ter uma saúde de ferro, saiba mais em: www.umasaudedeferro.pt.