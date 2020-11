Chegou a Portugal o mundo do "fidness", com vantagens para todos

Hoje às 19:57 Facebook

Novo programa Multicare Vitality oferece recompensas a quem abraçar (e mantiver) um estilo de vida mais saudável

Praticar mais desporto, melhorar a alimentação e cuidar melhor da saúde são objetivos de todos, mas que nem todos conseguem colocar em ação. Existe sempre um entrave, uma desculpa, um dia melhor para começar, e esses objetivos acabam por ficar esquecidos, acarretando consequências negativas para a nossa saúde. Portugal é um dos países europeus com índices mais elevados de sedentarismo, uma tendência que agrava a probabilidade de doenças cardíacas, entre outras. Uma tendência que pode agora ser contrariada.

Foi apresentado no passado dia 29 de outubro o Programa Multicare Vitality, proporcionado pela Fidelidade aos os seus clientes de seguros de saúde e seguros de vida, assente numa aplicação móvel para smartphone que incentiva a adoção de estilos de vida mais saudáveis, nomeadamente através da prática de desporto e procurando melhorar o perfil nutricional dos aderentes, entre outros. Adicionalmente e, de forma muito inovadora, este programa promove os níveis de adesão e de permanência ao possibilitar aos seus aderentes benefícios diretos e reais, sob a forma de recompensas junto de parceiros de várias áreas (incluindo lazer, alimentação e desporto), que podem atingir os 280€ anuais, possibilitando ainda um bónus anual de 15% no valor dos seguros contratados na Fidelidade, em seguros de saúde e de Vida.

Um evento futurista, para o programa do futuro

A apresentação do Programa Multicare Vitality decorreu num ambiente 100% digital, contando com a presença virtual de inúmeros meios de comunicação social, presentes para acompanhar as intervenções de Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, Bárbara Campos Faria, responsável pelo projeto Multicare Vitality, bem como de José Villa de Freitas, Marketing Manager da seguradora Fidelidade. Durante a apresentação foi possível testemunhar também as intervenções de alguns dos embaixadores deste programa, que incluem os atletas olímpicos Nélson Évora e Patrícia Mamona, assim como nomes bem conhecidos da televisão nacional, tais como Helena Isabel e Isabel Silva.

Lugar ainda para a intervenção dos responsáveis da seguradora Discovery, que a partir da África do Sul, deu os primeiros passos em programas desta natureza há cerca de 20 anos, obtendo um enorme sucesso. O programa Vitality conta atualmente com mais de 20 milhões de utilizadores em cinco continentes, e tem resultados comprovados de que a adesão dá lugar à melhoria dos hábitos de vida e saúde dos seus utilizadores, diminuindo o risco de doenças crónicas.,

Fit por Fid

Como funciona então o programa Multicare Vitality? O primeiro passo é descarregar a aplicação disponível nas plataformas App Store para sistema operativo IOS e PlayStore para sistema Android. De seguida, os clientes individuais e pequenas e médias empresas da Multicare, e clientes de algumas modalidades de seguros de vida da Fidelidade, poderão aceder ao programa através dos seus dados de registo, e criar o seu perfil, através do preenchimento de alguns questionários de saúde. Isto permite à aplicação estipular objetivos a cumprir sejam eles o número de passos ou tempo de atividade física, mas também alterações na alimentação, entre outros. Os dados respeitantes à atividade diária podem ser são introduzidos através do emparelhamento de um smartwatch ou sincronizando com outras aplicações de saúde do telemóvel (Apple Health ou Google Fit).

Consoante forem sendo atingidos esses objetivos, são atribuídos aos utilizadores deste programa FidCoins, uma espécies de "moeda" virtual que poderá mais tarde ser trocada por vales em parceiros da Fidelidade, que possibilitam descontos em idas ao cinema, compras em lojas de desporto ou até em compras de supermercado, entre outros.

O valor das recompensas é, naturalmente, variável consoante os objetivos alcançados, mas para quem se mantiver fiel ao programa os benefícios podem atingir os 280€ anuais, aos quais acresce a possibilidade de obter um bónus até 15% no prémio da anuidade seguinte, dos seguros de saúde ou de vida contratados, bem como um incentivo especial para quem adquirir um smartwatch Garmin ou Apple através da App Multicare Vitality, existindo a possibilidade do valor desse equipamento ser devolvido ao longo dos dois anos seguintes, no máximo de 150€/ano, durante 2 anos,caso, claro está, sejam cumpridos todos os objetivos de fitness mensais.

