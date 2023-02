Chegou uma nova estrela às estradas portuguesas

Hoje às 09:08 Facebook

E se lhe disséssemos que há um novo veículo elétrico no mercado dos comerciais ligeiros que faz muito mais sentido para o seu negócio?

A Nissan acabou de revelar a próxima geração dos seus veículos comerciais ligeiros compactos, entre eles a nova estrela urbana Townstar. Com uma solução totalmente elétrica, esta nova gama está pronta para vingar no futuro dos negócios e acelerar a transição para a eletrificação.

Com uma autonomia impressionante, este furgão compacto da Nissan vai ajudá-lo a enfrentar até os dias mais longos. Alimentada por um motor elétrico e um conjunto de baterias, a Townstar é ecológica, silenciosa e tem uma circulação e manutenção bastante mais baratas do que os veículos com motores de combustão interna. Portanto, é um win-win, ao conduzir este veículo elétrico está a reduzir consideravelmente os seus custos, enquanto cria uma reputação sustentável para o seu negócio.

A nova Townstar é ecológica, silenciosa e tem uma circulação e manutenção bastante mais baratas do que os veículos com motores de combustão interna

Se, por outro lado, já está a pensar que nem sempre é fácil carregar este tipo de veículos, está enganado. Pode utilizar um carregador doméstico de parede durante a noite, que é quando os custos da energia são mais baixos, ou pode beneficiar de uma rede pública de carregamento em crescimento. Pode verificar a autonomia quando estiver dentro da carrinha ou então, se sair distraído para um compromisso, verifique-a através da aplicação Nissanconnect, que lhe oferece essa e outras funcionalidades, como pré-aquecer ou pré-arrefecer a sua Nissan antes de chegar à mesma. Incrível, certo?

A cereja no topo do bolo é que, além de oferecer uma condução mais amiga do ambiente e da carteira, a nova Nissan Townstar foi também criada para satisfazer todas as suas necessidades e, por isso, pode personalizá-la totalmente a seu gosto e encontrar a sua combinação perfeita: desde o design das portas traseiras, à disposição dos bancos ou a sua cor favorita.

Esta carrinha compacta oferece conveniência, versatilidade e capacidade de carga, além do mais traz diversas tecnologias que têm como objetivo cuidar de si. A Câmara de Visão 360.º Inteligente faz das manobras em espaços pequenos um prazer. Com uma vista total do seu veículo e foco selecionável nas vistas dianteira, lateral ou traseira, até mesmo as ruas mais estreitas da cidade serão fáceis de contornar.

Para que nada lhe falte, pode também ativar o ProPilot Assist, para permitir que a sua carrinha siga automaticamente o veículo à sua frente a uma distância predefinida, usufruir do sistema de ângulo morto ou o aviso inteligente anticolisão frontal e travagem de emergência.

A Nissan colocou a fasquia ainda mais alta e colocou o mundo na ponta dos seus dedos. A conectividade avançada liga perfeitamente o seu smartphone ao seu veículo, dando-lhe acesso constante às suas aplicações, músicas, mensagens e chamadas. Com a adição de espaços inteligentes e adaptáveis para armazenamento, já pode trabalhar, relaxar, desfrutar da viagem e manter-se organizado, tudo isto na estrada, enquanto cuida dos seus negócios.

Descubra uma nova experiência de condução a bordo da nova Nissan Townstar. Marque já o seu test drive e desfrute de tudo aquilo que ela tem para lhe proporcionar.