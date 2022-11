Ciência e tecnologia já permitem alimentar o Mundo inteiro

Francisco de Almeida Fernandes Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Até 2050, o planeta terá mais de 9,7 mil milhões de pessoas e será cada vez mais difícil garantir comida suficiente para todos. Conferência vai mostrar como a inovação está a ajudar a resolver o desafio.

Ovos sem galinhas, carne vegetal e mais leguminosas. Esta parece ser a receita para responder a um dos maiores desafios da humanidade: garantir alimento em quantidade suficiente para uma população mundial, que aumenta a uma velocidade cada vez maior.

Até ao final deste ano, a Organização das Nações Unidas prevê que os cidadãos do planeta sejam mais de oito mil milhões, um número que deverá chegar aos 9,7 mil milhões até 2050. Encontrar caminhos e estratégias para pôr comida na mesa de todas estas pessoas será o tema central da conferência "A alimentação no futuro: evolução ou revolução?", que acontece no próximo dia 9, a partir das 9.30 horas, na Aula Magna, em Lisboa.