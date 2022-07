Cinco dicas para um depósito de combustível render mais

Hoje às 12:05 Facebook

Poupar os litros (e euros) gastos é muito importante, agora mais do que nunca. Conheça algumas estratégias simples que lhe podem estar a passar despercebidas.

Nunca gastou tanto dinheiro quando vai à bomba? As viagens pendulares, as idas ao supermercado e as boleias dos miúdos não dão tréguas ao depósito, nem à carteira. Mas há formas de fazer com que o combustível que lhe custou tanto a ganhar dure mais. E essa poupança começa no momento que abastece.

Escolha as melhores horas

De manhã e à noite, a temperatura arrefece mais. Na prática, isso faz delas as melhores alturas para abastecer, pois o combustível fica mais denso. Acaba, assim, por pagar menos e levar mais no carro.

Verifique se a tampa está bem fechada

Por vezes, podemos estar a gastar combustível apenas por distração. Por mais pressa que tenha para chegar ao destino, a tampa do depósito tem sempre de estar fechada para não deixar o combustível evaporar.

Sempre que possível, ateste

Pode não parecer, mas atestar torna-se mais barato ao fim do mês. Ao evitar viagens desnecessárias à bomba, poupa dinheiro e tempo.

Cuidado com a força

Quando abastecer, não pressione o "gatilho" da pistola com toda a força. Se o fizer, há vapor que é deixado passar e ocupa espaço no depósito. Em vez disso, seja gentil.

Associe o seu cartão bp à app Via Verde

Uma das formas de fazer render o combustível é aproveitar o dinheiro gasto na bomba para poupar numa outra grande despesa de muitos condutores: as portagens. Sabia que, ao abastecer na bp, recebe um saldo na conta Via Verde automaticamente para ser descontado em portagens na sua próxima viagem? A Via Verde e a bp formaram a parceria que permitirá fazer isso mesmo. E é tão fácil quanto é útil.

Por cada 20 litros no depósito, acumula um euro em Saldo Via Verde, um valor que pode duplicar caso escolha combustível bp Ultimate com tecnologia ACTIVE. Esse saldo acumulado é depois descontado no custo das portagens.

Esta é uma vantagem exclusiva para os clientes Via Verde Mobilidade e Via Verde Mobilidade Leve. Basta apenas que associem a conta Via Verde ao programa de fidelização da bp. Além disso, este desconto acumula ainda com todas as outras vantagens disponíveis na bp.

Para usufruir desta oferta dirija-se a um balcão bp. Apresente o seu cartão bp premierplus ou bp Poupa Mais, bem como o QR Code, que está disponível na app Via Verde. Este passo é feito apenas no primeiro abastecimento.

A partir daqui, vai acumular os litros abastecidos na conta Via Verde. No fim do mês, os litros abastecidos reverterão em dinheiro. Quando o mês seguinte começar, o saldo estará na sua conta Via Verde para que o possa descontar na viagem seguinte. E é assim que, com esta e outras dicas, tornará o tempo passado na estrada mais leve e económico.