Cinco motivos para visitar uma loja Mercadona

Fomos até à zona da Foz do Porto conhecer o supermercado da rua Diogo Botelho e descobrir os motivos pelos quais deve visitar a Mercadona. Se não tem uma loja perto de si, fazemos a visita guiada.

Numa altura em que a insígnia espanhola se prepara para inaugurar a sua primeira loja mais a sul do país, existem ainda muitos portugueses que não tiveram oportunidade de entrar pelas portas de um supermercado Mercadona. Sendo o principal objetivo da Mercadona a satisfação do "Chefe", o nome utilizado pela empresa para designar os seus clientes, há vários aspetos nos seus supermercados que foram especificamente pensados para isto.

O sortido de produtos frescos é um deles, uma vez que nas lojas Mercadona encontra uma grande variedade de frutas e legumes, dos mais comuns aos tropicais, peixe de lotas portuguesas e carnes de fornecedores nacionais. Ao longo de todo o supermercado existem espaços de paragem para os carrinhos de compras, para uma experiência de compra sem obstáculos. As equipas de manutenção e limpeza estão também presentes no no supermercado, para garantir que tudo está limpo e organizado, cliente após cliente.

Falando em equipas, é habitual encontrar vários operadores pela loja que podem dar aconselhamento ao cliente. Esse aconselhamento é mais especializado e totalmente personalizado em áreas como a charcutaria, em que se pode escolher, provar e levar presunto cortado na hora por um especialista em Charcutaria, ou a Perfumaria, onde o operador conseguirá responder a qualquer dúvida que o "Chefe" tenha.

Na Mercadona, são as marcas próprias que dominam as prateleiras. Mas falar de marcas próprias não é o mesmo que falar das comuns "marcas brancas". Todos os produtos de marca própria Mercadona são feitos por produtores especializados que vêm identificados em todos os rótulos

Sente, ainda assim, que não conhece a Mercadona? Veja acima a visita guiada à loja Diogo Botelho, no Porto, feita pela Margarida, operadora desta loja desde o dia em que abriu.