Cinco vinhos incríveis para surpreender no Dia do Pai

É verdade que o Dia do Pai é todos os dias, mas podemos encarar o 19 de março como um dia mais especial, por isso não o podemos deixar passar em branco. Os melhores pais do mundo merecem um presente à altura e temos, não uma, mas cinco sugestões Mercadona para o presente ideal.

Se não tem ideias, não vale a pena inventar. A data aproxima-se, não deixe tudo para o último dia, não visite 1000 lojas em vão e evite ligar para a sua mãe várias vezes à procura de sugestões. As cinco melhores propostas estão nas prateleiras da Mercadona e não dão espaço para erro, afinal estamos a falar de vinho. E do bom!

A Garrafeira da Mercadona, onde se pode encontrar uma vasta seleção de vinhos portugueses das mais variadas regiões do país, tem vindo a crescer de ano para ano. Garantindo a máxima qualidade e sabor até à última gota, é lá que pode encontrar o vinho perfeito para surpreender o seu super-herói.

O vinho Rosé, da região de Setúbal e fornecido pela empresa José Maria da Fonseca, com aroma a frutos vermelhos e tropicais é uma das sugestões da Mercadona. Das melhores castas tintas portuguesas, este vinho é agradável, fino, leve e ligeiramente doce. É ótimo para acompanhar com comida mexicana, salada, pratos de frango ou pratos italianos.

Se prefere carnes brancas, pratos de peixe bem condimentados, bacalhau ou frutos do mar, o vinho Pausada do Corvo Reserva Branco, da região do Alentejo, fornecido pela Casa Relvas e feito com uvas das castas Antão Vaz, Arinto, Verdelho e Viognier, é a escolha certa.

Uma outra opção é a Hipótese Reserva, fornecido pela Adega de Silgueiros. Este vinho, da região do Dão, é uma melhoria de qualidade no surtido e tem uma cor tinta intensa e aroma a frutos do bosque e notas de especiarias. É ideal para acompanhar pratos de carnes assadas, pratos de caça e tábuas de queijo.

Proveniente de Setúbal, o Moscatel desta região é feito a partir de uva frutada, o que proporciona aromas a fruta tropical. Ótimo para acompanhar sobremesas ou servir como digestivo. Também de Setúbal, o Ponte Morgada Reserva é feito com uvas das castas Castelão e Syrah e é já da nova colheita. Tem um sabor suave e frutado a amora, mirtilos e notas de baunilha. Recomenda-se acompanhar com pratos de aves, caça e tábuas de queijo. Ambos são produzidos pela José Maria de Fonseca.

Não falhe na prenda do melhor pai do mundo e acerte em cheio naquilo que ele mais gosta! Se costuma ter dúvidas na hora de escolher o vinho ideal, na Garrafeira da Mercadona pode dar a volta à garrafa e no rótulo é-lhe indicado tudo o que precisa de saber sobre o mesmo, desde a sua origem até aos aromas e sabores, assim como as possíveis combinações com os diferentes pratos. Escolha bem e encante o seu pai!