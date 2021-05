Hoje às 09:56 Facebook

Recebeu uma carta do Instituto Nacional de Estatística? Então deve responder obrigatoriamente aos Censos 2021, com a maior brevidade possível, até ao dia 31 de maio. Não recebeu ou perdeu os códigos? Consulte este guia para saber como e o que fazer.

É na caixa de correio da sua residência habitual que foi entregue uma carta do Instituto Nacional de Estatística contendo o código e password para resposta aos Censos 2021, até ao dia 31 de maio. Não recebeu esta carta? Perdeu os códigos? Tem duas cartas? Quem e como deve responder? Consulte as questões abaixo e esclareça todas as dúvidas:

O que são os Censos?

Os Censos são a maior operação estatística realizada em qualquer país e realizam-se de 10 em 10 anos. A informação recolhida permite-nos saber quantos somos, como somos, onde e como vivemos. Em 2021, o questionário divide-se essencialmente em perguntas sobre o alojamento, o agregado doméstico e os indivíduos residentes. O Instituto Nacional de Estatística (INE) é a entidade responsável pela sua preparação e realização e conta com a colaboração do Serviço Regional de Estatística dos Açores, da Direção Regional de Estatística da Madeira, das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia.

Quem deve responder?

Todos os cidadãos residentes em Portugal devem responder. Os Censos 2021 realizam-se em todo o território nacional e a carta, com o código e a password para preenchimento do questionário, foi distribuída em todas as moradas nacionais.

Todos recebem uma carta?

Os recenseadores distribuíram uma carta por habitação, O inquérito deve ser respondido por um dos residentes na habitação, independentemente dos laços familiares com os restantes.

Como posso responder?

A carta contém um código e password associados exclusivamente a cada alojamento. Deve aceder a censos2021.ine.pt usando qualquer dispositivo com ligação à internet (smartphone, tablet, PC) e autenticar-se com os códigos que constam na carta. O código e password devem ser inseridos tal como estão escritos, respeitando as letras maiúsculas e minúsculas e todos os carateres especiais.

Quando posso responder?

Deverá responder aos Censos 2021 com a maior brevidade possível até ao dia 31 de maio. Nesta fase os recenseadores estão a contactar os alojamentos para os quais ainda não foi recebida uma resposta

Não tenho condições de responder pela internet: o que devo fazer?

Se não tiver condições para responder pela internet, solicite o apoio de familiares e amigos, dirija-se à sua Junta de Freguesia com a carta que recebeu ou responda pelo telefone (linha de apoio 210 54 20 21 Pode ainda aguardar a visita do recenseador que irá ajudá-lo a responder, respeitando as normas vigentes - nomeadamente o uso de máscara, distanciamento físico, higiene das mãos e etiqueta respiratória.

Não recebi a carta, como respondo?

Deve aguardar a visita do recenseador ou ligar para a linha de apoio: 21 054 2021. Em alternativa, pode dirigir-se à sua Junta de Freguesia

Perdi os códigos para responder pela internet, e agora?

Fique atento ao contacto do recenseador responsável pela área da sua residência que lhe fará chegar novos códigos.

Como sei se a resposta pela internet foi recebida?

Preencha o questionário, selecione "Entregar" e o sistema irá devolver-lhe uma mensagem comprovando a entrega. Guarde-a como prova da sua resposta. Se não guardou o comprovativo de entrega da resposta pela internet, poderá usar o seu código e password para aceder novamente ao comprovativo de entrega da resposta.

A resposta aos Censos é obrigatória?

Sim. Todos os inquéritos efetuados pelo INE são de resposta obrigatória, de acordo com a Lei 22/2008 de 13 de maio (Lei do Sistema Estatístico Nacional) e o Decreto-Lei nº 54/2019 de 18 de abril, que estabelece as normas a que deve obedecer a realização dos Censos 2021.

As minhas respostas são confidenciais?

Sim. A resposta está protegida pelo segredo estatístico, pelo que os dados individuais fornecidos ao INE assumem natureza confidencial - não podem ser cedidos ou divulgados a terceiros, destinando-se a ser utilizados exclusivamente para fins estatísticos (artigos 4º e 6º da Lei nº 22/2008, de 13 de maio e nº 5 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 136/2012, de 2 de julho).

A realização dos Censos 2021, para além da legislação específica europeia e nacional, rege-se pelo disposto na Lei 22/2008 de 13 de maio (Lei do Sistema Estatístico Nacional, que estabelece a licitude do INE para efetuar tratamentos de dados pessoais, incluindo os sensíveis, no âmbito das suas atribuições e para a prossecução da sua missão de interesse público.

Como identifico o recenseador?

O recenseador está identificado com um colete retrorrefletor amarelo com a identificação dos Censos 2021 e do INE, com um cartão de identificação com o nome a sua foto, A identificação do recenseador poderá ser confirmada através da Linha de Apoio ou na Junta de Freguesia da área de residência.

Posso voltar a ser contactado pelo INE após já ter respondido?

Sim. Uma parte da população pode voltar a ser contactada para efeitos de controlo de qualidade. Se tal acontecer, colabore, uma vez que o sucesso dos Censos 2021 depende do contributo de todos.