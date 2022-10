Como manter um peso saudável depois dos 60 anos

Hoje às 08:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Controlar o excesso de peso é mais do que uma questão de imagem. À medida que os anos passam seguir o plano certo significa também uma preocupação com a saúde.

Quando sopramos as velas no nosso 60.º aniversário, tudo muda. Pelo menos, à superfície. Com o passar do tempo, a imagem que vemos refletida no espelho mostra mais rugas e cabelos brancos. Cada linha e cada fio contam uma pequena história da nossa vida, marcando as experiências que nos tornaram as pessoas que agora somos e nos guiaram até onde estamos. Mas, se há mudanças que são bem-vindas, outras trazem consequências que bem podemos dispensar.

À medida que somamos aniversários, o metabolismo desacelera. Por essa razão, o organismo já não queima calorias com tanta facilidade. Nesse sentido, um estilo de vida sedentário e a prática de uma alimentação desequilibrada - que antes faziam parte da rotina - agora começam a ter efeitos sobre o nosso corpo que antes não se notavam.

Além disso, a massa muscular tende a diminuir ao passo que a massa gorda tende a aumentar. O resultado pode ser a acumulação de gordura em certas zonas do corpo e, até, problemas como o sobrepeso e a obesidade. Estas últimas requerem um cuidado extra, já que são fatores de risco para uma série de complicações para a nossa saúde, como as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo II e colesterol.

A partir dos 60 anos estamos mais vulneráveis a desenvolver obesidade sarcopénica, justamente porque a diminuição dos músculos e a acumulação de gordura se acentuam entre os 50 e os 70 anos. Só num espaço de duas décadas, ficamos com menos de 30% de força muscular, segundo um estudo publicado em Clinical Interventions in Aging.

"Então basta cortar um pouco nos doces e andar mais. Fácil." Sim e não. Perder peso quando temos 60 anos é mais complicado do que aos 30. Contudo, lá por ser difícil, não quer dizer que seja impossível, especialmente se recorrermos a tratamentos especiais de alimentação e exercício com supervisão médica.

A arte de bem comer

Na hora de nutrirmos o corpo, não é preciso estar sozinho para planear tudo. Orientado por médicos, nutricionistas e coaches, o método PnKExpert da PronoKal ensina-nos a mudar a nossa relação com a comida graças à fórmula exclusiva PorteinDHA. Baseada na dieta cetogénica, é uma oferta nutricional rica em proteínas de alto valor biológico e baixa em gorduras e hidratos de carbono. Associada à suplementação HMB Plus, esta dieta dará todas as vitaminas e minerais necessários para fortalecer músculos e ossos.

Além disso, o PnKExpert permite aceder a um programa personalizado de exercício físico e a conselhos de um personal trainer que prometem preservar a nossa saúde e autonomia.

O método PnKExpert da PronoKal ensina-nos a mudar a nossa relação com a comida graças à fórmula exclusiva PorteinDHA.

Baseando-se nestes pilares da vida saudável - a alimentação e o desporto -, esta dieta faz com que aumentar a energia e queimar calorias se tornem objetivos realisticamente alcançáveis numa fase da vida em que é tão importante cuidarmos de nós.

Exercícios para todas as idades

Assim, o segundo passo para manter um peso saudável e ao mesmo tempo contribuir para uma melhor saúde cardiovascular é a prática de exercício físico. As dores podem aumentar com o passar dos anos e travar esta vontade, mas não podemos ser seus reféns, pois isso vai tornar-nos cada vez mais parados e, por consequência, dependentes de terceiros.

A marcha, ou simplesmente caminhar, é uma das modalidades que só traz benefícios. É acessível à maioria, mesmo àqueles que experienciam mais dores ou têm problemas com desportos de impacto, e pode ser praticada em qualquer lugar. Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o ideal é caminhar meia hora diariamente, durante cinco dias por semana.

Na categoria de modalidades de ritmo mais moderado, mas, ainda assim, de baixo impacto, está a natação e a bicicleta. Permitem exercitar mais o coração e aumentar a capacidade respiratória, pondo todo o corpo a funcionar. Quem não sabe nadar, pode praticar hidroginástica entre duas a três vezes por semana. Já quem não aprendeu a andar de bicicleta pode aproveitar as estáticas. Por fim, o ioga e o pilates são opções para quem prefere melhorar a flexibilidade e o equilíbrio, enquanto põe os músculos a trabalhar.