Conforto em tempo de Inverno

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A chegada dos dias mais frios significa mais tempo em casa. Mais tempo junto dos nossos, para viver momentos em família e criar memórias que nos aqueçam para o resto da vida. É para contribuir para esses momentos que a Teka lança a campanha "Combinação perfeita", garantindo mais aconchego aos dias passados em casa, com quem amamos. Essa, sim, a combinação mais perfeita do mundo.

A chuva lá fora, uma chávena de chá quente entre as mãos, uma manta a servir de abrigo: poucas coisas batem a sensação de conforto de uma tarde de Inverno passada em casa. Mas se os dias frios são sinónimo de aconchego, há rotinas domésticas que se podem tornar um verdadeiro pesadelo com a chegada da chuva.

Lavar e secar roupa é uma delas. Com o fim dos dias soalheiros, encontrar forma de secar a roupa de toda a família pode revelar-se uma missão quase impossível. Opções: estender a roupa na sala dias a fio e perder espaço para viver? Levar a roupa até uma lavandaria self service e perder tempo precioso de descanso em família?

A campanha "Combinação perfeita" da Teka surge, precisamente, para ajudar a resolver este problema e trazer mais conforto aos dias de Inverno. Até dia 31 de março, a marca sugere uma seleção de máquinas de lavar e secar que prometem facilitar a gestão das tarefas em casa, para deixar mais tempo livre para o que verdadeiramente importa, oferecendo um edredão às famílias que comprem de um destes equipamentos.

Entre eles, está por exemplo a máquina de lavar e secar roupa SPA TKD 1610 WD, com 10 Kg de capacidade de lavagem e certificação Woorlmark, graças aos melhores resultados na lavagem das lãs (um aliado indispensável dos dias de Inverno), que se mantêm suaves, lavagem após lavagem. A grande capacidade de carga, associada à função de secagem por condensação com sensor de humidade, fazem deste equipamento uma solução perfeita para as famílias de todos os tamanhos e uma ajuda preciosa para enfrentar a estação das chuvas. Com classificação energética A e um sistema de programação diferida que permite programar o cuidado da roupa para qualquer momento do dia, mesmo quando não está em casa, é também uma solução que garante poupança e tranquilidade, ao longo de todo o ano.

Para além desta máquina, a oferta "Combinação perfeita" inclui também modelos apenas de lavagem ou secagem. É o caso da TKS 893 H, uma máquina de secar roupa por condensação com bomba de calor, com capacidade de secagem de 8kg e classificação energética A+++. Silenciosa, graças ao motor inverter, garante que pode secar a sua roupa em qualquer altura do dia ou da noite, sem se preocupar com interromper o descanso da família, e com o mínimo consumo, graças à alta eficiência energética proporcionada pelo sistema de bomba de calor.

A lista completa de equipamentos incluídos nesta campanha, bem como toda a informação sobre como pedir o seu edredão, pode ser encontrada aqui. Por dias mais confortáveis em família, dentro de casa, não importa quão frio esteja lá fora.