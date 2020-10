De olhos postos no progresso

Hoje às 00:00 Facebook

O talento é o motor de arranque para o futuro. Universidades e centros de investigação são o fuel que alimenta este motor. E é precisamente a pensar neles que surgem as bolsas da Fundação "la Caixa", dirigidas a todas as disciplinas.

Conhecimento e investigação são termos cada vez mais imponentes na nossa sociedade. Presentes em tudo o que nos rodeia, cada vez mais é preciso fomentá-los e alimentá-los para que o mundo se continue a desenvolver e se torne naquilo que esperamos dele.

Com os olhos postos no progresso e na mudança, a Fundação "la Caixa" surge com este programa de bolsas que contribui para construir um mundo melhor e mais avançado. Através da formação de excelência e da investigação nas melhores universidades e centros de investigação do mundo serão apoiadas as ideias e as vontades com maior impacto e transformação para a sociedade.

As bolsas dividem-se em 3 categorias: Pós-Graduação no estrangeiro, Doutoramento e Pós-Doutoramento em Portugal e Espanha. Relativamente à primeira, serão atribuídas 120 bolsas para estudos a realizar no decorrer de 2 anos, nas melhores Universidades da Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. No que diz respeito às bolsas de Doutoramento e Pós-Doutoramento, o programa atribuirá 110 bolsas (65 de Doutoramento e 45 de Pós-Doutoramento) para estudos e projetos a realizar em Portugal e Espanha ao longo de 3 anos.

O investimento da Fundação "la Caixa" na convocatória 2020, para todas as suas bolsas, é de 29,7 milhões de euros.

No que diz respeito às bolsas de Pós-Graduação, a Fundação "la Caixa" vai atribuir 120 para alunos frequentarem estudos em universidades ou centros de ensino superior de países do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), América do Norte e Ásia-Pacífico. As bolsas de pós-graduação no exterior têm a duração máxima de dois anos e estão abertas a qualquer disciplina. O auxílio da Fundação "la Caixa" cobre inscrições sem limite de valor, viagens de ida e volta e contribuição mensal, bem como seguro médico e participação em reunião prévia ao início da bolsa. Atrair e reter os melhores talentos de investigação é o grande propósito das bolsas de doutoramento.

Financiado pela Fundação, este programa pretende fomentar a investigação científica de qualidade e oferecer aos estudantes um ambiente competitivo e com todas as condições para que levem a cabo uma investigação de excelência.

Já o programa de bolsas de Pós-Doutoramento Junior Leader tem como objetivo a contratação de investigadores de excelência que tenham o desejo de dar continuidade às suas carreiras em Portugal ou Espanha nas áreas das ciências da saúde e da vida, da tecnologia, da física, da engenharia e da matemática.

No que diz respeito ao valor, o custo médio das bolsas de doutoramento é de 122.592 euros e o das bolsas de pós-doutoramento é de 305.100 euros. Trata-se, portanto, de bolsas muito competitivas, com uma duração de três anos e algumas semanas de formação em competências transversais.

A Fundação "la Caixa" iniciou em 2018 a sua implantação em Portugal, consequência da entrada do BPI no CaixaBank. Em 2019, destinou 20 milhões de euros a projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica. A Fundação "la Caixa" mantém o seu compromisso de alcançar um investimento de até 50 milhões de euros anuais nos próximos anos, quando todos os seus programas estiverem implementados e a funcionar em pleno.