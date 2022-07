Debate dá a conhecer medicina de precisão

Kátia Catulo Hoje às 01:55 Facebook

À medida que a Ciência avança, surgem novas abordagens no tratamento das doenças oncológicas. Ainda assim, as terapias convencionais não dão resposta aos diferentes tipos de cancros, sobretudo os mais raros em que as opções são, por regra, escassas.

Impulsionado pelo desenvolvimento da investigação na área da genómica, a medicina de precisão tem vindo a inaugurar outros caminhos, com recurso a ensaios clínicos, novos medicamentos e tratamentos. Dar a conhecer as suas potencialidades é precisamente o propósito de mais uma Talk Novartis, a ser transmitida via streaming, na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, no site do "Jornal de Notícias".

"Medicina de precisão - é possível personalizar o tratamento do cancro?" será o tema a juntar, na Sala Almada Negreiros do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, alguns dos maiores especialistas da área. Júlio Oliveira, médico oncologista no IPO Porto, Fernando Schmitt, professor de Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e, ainda, Maria Rita Dionísio, diretora médica na Novartis Portugal, são os convidados que irão debater os impactos desta abordagem.

Aplicações práticas

Mais do que incluir a genética, a medicina de precisão encara as características biológicas, as influências ambientais e estilos de vida como princípios a orientar tratamentos individualizados para cada paciente. O que é, como tem evoluído ou que aplicações práticas estão a ser implementadas em Portugal são alguns dos pontos a serem aprofundados durante uma conversa, com cerca de hora e meia, moderada pelo jornalista do JN, João Paulo Lourenço.

As grandes diferenças face às terapias tradicionais, quem pode beneficiar com esta abordagem ou como promover uma participação ativa do doente no seu próprio tratamento são outras vertentes que não vão também ficar de fora no debate. Procurando descodificar conceitos mais específicos, a iniciativa, promovida pela Novartis Portugal, ambiciona contribuir para alargar o conhecimento sobre a medicina de precisão junto do grande público.

