Deixe de andar com a casa às costas

Hoje às 08:16 Facebook

Twitter

Partilhar

As dores de costas tornam os dias num autêntico pesadelo e não há mezinhas que curem este desconforto incapacitante. A chave está em saber como atuar rapidamente e escolher os melhores aliados para os momentos de crise.

As nossas costas carregam o peso físico e mental de todos os dias. Com uma bagagem cheia de anos de má postura e de stress profissional, cerca de 80% da população vai sofrer de dores de costas pelo menos uma vez na vida, especialmente entre os 30 e os 50 anos. Se não forem tratadas a tempo, as dores podem tornar-se recorrentes e a tal ponto incapacitantes que obrigam a limitar tarefas que nos trazem maior felicidade.

Mas, porque é que isto acontece? A grande maioria das dores de costas é causada pela estimulação excessiva ou anormal da região lombar e dos músculos, ligamentos e nervos: os típicos "mau-jeitos". Também podem ser fruto de lesões traumáticas nos músculos e ligamentos, por exemplo, quando praticamos desporto. Alguns fatores de risco incluem vibrações excessivas, flexões frequentes e torções súbitas. Mas são nas pequenas tarefas do dia-a-dia onde residem os piores e mais discretos erros para a saúde das nossas costas.

Pense no que fez ontem. Foi ao ginásio e praticou atividade física demasiado intensa para o seu corpo porque achou que aguentava? Trabalhou durante oito horas em posições estáticas e repetitivas? Depois, foi ao supermercado e carregou sacos pesadíssimos de compras do carro para casa? Já deitado, depois de mais um dia complicado no trabalho, a ansiedade era tanta que não conseguiu dormir? Todas estas ações diárias agravam um problema que pode ser agudo ou crónico.

Quer seja rápida ou lenta a desaparecer, assim que a dor se instala, é difícil ignorá-la. A dor na região lombar pode alastrar-se para a coxa, fazendo com que tarefas como sentar à secretária ou pegar nos filhos ao colo se tornem hercúleas. Já quando a dor é ciática, pode chegar aos joelhos, tornando insuportável o simples ato de estar em pé.

Não tome amanhã o comprimido que lhe pode tirar a dor hoje

Embora em 70% dos casos as dores se resolvam em duas semanas, estes momentos de grande desconforto requerem uma solução rápida e sempre à mão. Depois de o seu médico lhe garantir que a sua dor tem origem benigna e que não precisa de realizar qualquer exame, o seu próximo destino é a farmácia.

A primeira opção é Spidifen EF, um analgésico não opioide que não exige receita médica. Este medicamento não causa habituação e significa um alívio não só das dores de costas, mas também das dores musculares, de cabeça, de dentes, menstruais e sintomas de febre e gripe.

E o que faz do Spidifen EF um salva-vidas é a sua base de Arginato de Ibuprofeno. Se o arginato pode ser um nome novo para si, com certeza que conhece as ações analgésicas e anti-inflamatórias do ibuprofeno. Quando toma 400 mg de ibuprofeno tradicional em saquetas (granulado para solução oral), o organismo demora 64 minutos a absorver o fármaco até atingir a quantidade máxima de ibuprofeno no sangue. Já com Spidifen EF este período é de apenas 24 minutos. Graças à arginina, o ibuprofeno é absorvido três vezes mais rápido pelo organismo, reduzindo também o tempo de contacto com a mucosa gástrica, comparativamente às fórmulas convencionais.

Pode adquirir o Spidifen EF em comprimidos de 400 mg ou em saquetas de granulado, com aroma a alperce. É indicado para adolescentes a partir dos 12 anos e adultos mas, antes de o tomar, leia o folheto com atenção e fale com o seu médico ou farmacêutico, especialmente se tiver mais de 65 anos ou se estiver grávida.

Por isso, de que está à espera para ter este aliado único e poderoso ao seu lado? Guardado na mini-farmácia na sua casa ou na mala que leva todos os dias para o trabalho, o Spidifen EF é uma solução indispensável. Já não tem desculpas para desvalorizar os sinais do seu corpo. Com um pequeno gesto, deixe em casa o grande peso que carrega nas costas. Ganhe asas e sinta-se nas nuvens.

O Spidifen EF é um medicamento não sujeito a receita médica de venda exclusiva em farmácia. Leia atentamente a informação constante da embalagem e do folheto informativo. Em caso de dúvida, agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico. Cada comprimido revestido por película contém 738 mg de arginato de Ibuprofeno, equivalentes a 400 mg de Ibuprofeno, como substância ativa. Excipiente(s) com efeito conhecido: Sacarose - 16,7 mg; Sódio - 82,7 mg (sob a forma de bicarbonato de sódio). Cada saqueta de Spidifen EF, 400 mg contém 738 mg de arginato de ibuprofeno, equivalente a 400 mg de ibuprofeno, como substância ativa. Excipiente(s) com efeito conhecido: Sódio (sob a forma de bicarbonato de sódio e de sacarina sódica) - 57 mg por saqueta. Sacarose - 1770 mg por saqueta. Aspartamo (E951) - 60 mg por saqueta. Está indicado para adultos, no tratamento sintomático de dores de intensidade ligeira a moderada (dor reumática e muscular), dores nas costas, nevralgia, enxaqueca, dor de cabeça, dor de dentes, dismenorreia, febre e sintomas de constipação e gripe. Está contraindicado nos casos de Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes História de reações de hipersensibilidade (p. ex. broncospasmo, asma, rinite, angioedema ou urticária) como resposta à administração de ácido acetilsalicílico ou outros AINEs; História de hemorragia gastrointestinal ou perfuração, relacionada com terapêutica anterior com AINEs; Úlcera péptica/hemorragia ativa ou história de úlcera péptica/hemorragia recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovada); Doentes com diátese hemorrágica ou outros transtornos da coagulação; Colite ulcerosa, doença de Crohn, úlcera péptica ou hemorragia gastrointestinal recorrente (definida como dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia comprovadas). Insuficiência cardíaca grave. Insuficiência hepática grave. Insuficiência renal grave (doses >1600 mg/dia). Durante o terceiro trimestre de gravidez. Precauções: Os efeitos indesejáveis podem ser minimizados utilizando a menor dose eficaz durante o menor período de tempo necessário para controlar os sintomas. O intervalo entre as doses depende da evolução dos sintomas, mas nunca será inferior a 4 horas. Se este medicamento for necessário por mais de 3 dias em casos de dor de cabeça, febre ou dismenorreia primária, ou por mais de 4 dias no tratamento da dor, ou se os sintomas piorarem, um médico deverá ser consultado. Este medicamento não deve ser administrado por mais de 7 dias ou em doses superiores sem consultar um médico. Se os sintomas persistirem ou piorarem, deverá procurar aconselhamento médico. Não deve ser dispensado nas seguintes situações, exceto por indicação médica: Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) ou outras doenças auto-imunes; Hipertensão arterial não controlada, doença isquémica cardíaca estabelecida; Desidratação significativa (causada por vómitos, diarreia ou ingestão insuficiente de líquidos). Ter atenção no caso de antecedentes de doença inflamatória intestinal (colite ulcerosa, doença de Crohn) e de insuficiência hepática ou renal. Deve informar o seu médico ou farmacêutico sobre a ocorrência de sintomas abdominais e de hemorragia digestiva (vómitos ou fezes com sangue). Titular da AIM: Zambon - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Comandante Enrique Maya, 1; 1500-192 Lisboa; Tel. 217600952; 217600954; ZambonPT@zambongroup.com (V02_PG_EF400cp_EF400gran_20210731) G4077