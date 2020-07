Desconfinamento e calor: o que dizem as suas pernas sobre isto?

Hoje às 00:00 Facebook

O verão é a sua estação do ano favorita, mas sente que as suas pernas cansadas e pesadas não o deixam desfrutar como gostaria? Hoje vamos perceber o que pode fazer para que nada atrapalhe os seus dias de calor.

Depois de tanto tempo fechados em casa está finalmente a chegar a altura de sair, desde que de forma responsável. A boa notícia é que parece que tudo foi alinhado para que o começássemos a fazer na presença do sol e do bom tempo. Ainda assim, chega sempre ao fim do dia e as suas pernas estão pesadas? O cansaço é tanto que chega mesmo a ser desconfortável? Chegou então a altura de perceber o que se passa.

Quando as pernas cansadas têm um nome.

Tudo começa com a sensação de pernas cansadas, pesadas e, muitas vezes, inchadas. Mas a grande questão que se coloca é o porquê de ter estes sintomas, certo? Na maior parte dos casos, estes podem indicar que sofre de uma doença chamada Doença Venosa Crónica. E ainda que o nome possa parecer demasiado grande e assustador é importante perceber que esta doença se traduz numa má circulação do sangue nas veias das pernas, o que acaba por afetar as válvulas das veias - provocando uma inflamação - , fazendo com que o sangue fique estagnado nas nossas pernas.

Ao contrário daquilo que se possa pensar, a https://www.dornaspernas.pt/" target="_blank">Doença Venosa Crónica é mais comum do que seria de esperar, afetando mais de 8 em cada 10 pessoas no mundo inteiro. O facto de ser uma patologia cujas queixas como as pernas pesadas e cansadas são facilmente desvalorizadas no nosso dia-a-dia, faz da Doença Venosa Crónica uma patologia subvalorizada e subdiagnosticada. E ainda que as mulheres sejam o grupo mais propenso a sofrer desta patologia, os homens também podem ser afetados. Tudo isto porque com o avançar da idade as veias vão perdendo elasticidade, não se contraindo com tanta facilidade, o que torna o aparecimento desta doença mais recorrente.

Mas afinal, porque é que isto acontece?

Quando achar que está num mau dia e que a vida está contra si, lembre-se que as suas pernas pesadas e cansadas têm muitos inimigos. Desde a idade até à própria genética, vários são os https://www.dornaspernas.pt/compreender-a-doenca-venosa/" target="_blank">fatores que contribuem para o aparecimento ou agravamento dos sintomas da Doença Venosa Crónica.

Para mencionar apenas https://www.dornaspernas.pt/dez-bons-habitos-para-aliviar-as-pernas-pesadas/" target="_blank">alguns:

- comportamentos sedentários (que todos temos e piorámos durante o confinamento)

- as roupas apertadas que por vezes usamos (podem ser fantásticas para o estilo, mas não para a saúde)

- passar muitas horas de pé (algumas profissões levam-nos a sujeitar as nossas pernas a mais de 14 horas de esforço por dia!)

-o simples (mas muito nocivo) ato de fumar

A importância do diagnóstico.

Agora que já percebemos como funciona esta doença é importante estar atento aos sinais e sintomas. Não só o inchaço e a sensação de pernas pesadas são alarmantes como a própria dormência, formigueiro, comichão e as tão indesejadas varizes! E claro, caso os sintomas apareçam a consulta de um médico torna-se imprescindível. Como se costuma dizer, é melhor prevenir do que remediar e no caso da doença venosa isto não é exceção.

Por exemplo, quando pensa nas suas pernas cansadas vem-lhe logo à ideia os dias em que a sua avó ou a sua mãe se queixavam do mesmo, sem nunca terem procurado ajuda? Então, pode sempre aproveitar e transformar a ida ao médico em algo feito em família - não só se sentirá melhor por partilhar preocupação com os seus, como garante uma opinião médica informada e crucial para o tratamento da situação. O que realmente importa, para além de prevenir, é não deixar que a doença avance e que as pernas cansadas e por vezes já com varizes se convertam noutro tipo de complicações mais graves.

Por fim, chega então a altura de tratar.

Não só um acompanhamento regular é importante, como o próprio https://www.dornaspernas.pt/solucoes/" target="_blank">tratamento. Por exemplo, a própria alimentação e um estilo de vida mais saudável são um ótimo primeiro passo para prevenir complicações e reduzir os sintomas. No caso de a doença já existir, a solução pode passar pela compressão elástica ou pela medicação com venoativos - medicamentos usados para melhorar a saúde vascular das veias das pernas, sendo que deve optar por venoativos com uma ação anti-inflamatória específica na veia. Aqui, a opinião do seu médico é fundamental.

No fundo, várias são as coisas que pode fazer para prevenir e tratar a doença venosa. Sentir as pernas pesadas, ainda que seja algo habitual e do qual muitas pessoas se queixam, não pode ser encarado como uma coisa normal ou que se possa aligeirar. Afinal de contas, tudo o que diga respeito à nossa saúde, e em particular à saúde das nossas pernas, "não é para deixar andar, é para andar bem"!