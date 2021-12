DesembrulheONatal por uma cidade mais limpa

Hoje às 06:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Já pensou para onde vão os embrulhos das prendas quando nos desfazemos deles? Será que os estamos a deitar fora corretamente? Esta campanha quer que todos acabem o ano com mais respeito pela cidade e pela sua patrulha: os cantoneiros.

Diz-se que o Natal é a época mais mágica do ano. As luzes acendem-se nas ruas da cidade. As famílias reúnem-se à mesa. Gargalhadas e conversas animadas rodeiam o bacalhau com todos e uma deliciosa seleção de doces.

Só que, ao amanhecer, a magia nas ruas desaparece rapidamente. O lixo acumula-se nos caixotes a transbordar. As pessoas que percorriam as cidades iluminadas, carregadas de presentes, são substituídas por sacos e papéis no chão. Muita comida saiu da mesa em direção ao desperdício.

Para evitar uma prática comum a praticamente todo o país, a Associação de Limpeza Urbana Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) está a promover uma campanha que incentiva os portugueses a separar corretamente o lixo neste Natal. Numa altura em que o consumo aumenta e os horários dos serviços de limpeza estão alterados, a ALU pede mais atenção e cuidado para não deixar os caixotes a transbordar.

Quando transformamos esta realidade em números, torna-se verdadeiramente assustadora. "Cada português produz 1,4 kg de resíduos urbanos por dia. No Natal, esse valor sobe para 1,82 kg. Para um concelho como Cascais, com 214 mil habitantes, nesta época, temos mais de 380 mil kg por dia para recolher, limpar e encaminhar para tratamento", explica Luís Almeida Capão, presidente da direção da ALU.

Sob o lema "#DesembrulheoNatal", a campanha da ALU quer consciencializar as pessoas para a experiência de uma consoada e passagem de ano sem desperdício. É, afirma, uma mudança urgente de atitude. "O mais importante neste momento é que todos tenhamos comportamentos mais responsáveis, produzindo menos desperdício, colocando os resíduos no contentor certo e, até, esperar pela normalização dos serviços de recolha depois das festas para colocar os embrulhos e as caixas nos ecopontos", refere.

Outro objetivo desta campanha é a valorização da profissão de cantoneiro. Esta é a verdadeira Brigada Mais Presente: pessoas que trabalham diariamente pela saúde de todos, embora, por vezes, não sejam tão estimados. "Podemos ter as equipas mais eficazes do mundo na gestão e na limpeza que, se os cidadãos não tiverem o comportamento mais adequado, as cidades continuam a não estar em perfeito estado", afirma o presidente da direção da ALU.

De acordo com a associação, há 12 mil trabalhadores de limpeza urbana e mais de 15 mil trabalhadores de recolha de resíduos no país. Estes milhares de mulheres e homens retiram lixo dos caixotes, mantêm o chão limpo e lavado, removem grafitis, desentopem sarjetas, cortam relvas e arranjam jardins. "No entanto, só quando falham os serviços é que as pessoas se lembram dos trabalhadores da limpeza urbana e da recolha e gestão dos resíduos nas cidades e da sua importância", denuncia.

E se cada um tem de fazer a sua parte para manter as ruas, o bairros e as avenidas limpas, o primeiro passo tem de ser dado na origem. Assim, saber separar os resíduos, coloca-los nos sítios certos e não deixar que se acumulem em espaço público é uma responsabilidade de todos. Depois, entram em campo os profissionais que são uma autêntica brigada de patrulha, todos os dias e noites, para que nada seja deixado para trás.

A campanha natalícia quer-se, assim, apenas o início desta mudança de paradigma "porque temos de diminuir a produção de resíduos todo o ano, todos os dias", refere Luís Almeida Capão, e esta "é a melhor altura para mudarmos de estratégia de vida e transformarmos a nossa impressão no planeta".