Deu conta da mudança no setor da eletricidade em Portugal?

Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As empresas também necessitam mudar, mesmo aquelas que já pertencem à nossa casa há muitos anos.

Não houve altura desde a customização da eletricidade, em que esta tenha feito tanta falta como nos últimos meses. Com o teletrabalho e as pessoas constantemente em casa, sem eletricidade nada do que utilizamos funcionaria: luz, aquecimento, computador, Internet, ou seja, quase tudo o que precisamos para estar confortavelmente em casa.

A verdade é que quando falamos em eletricidade em Portugal Continental, o nome que surge quase de imediato é EDP Distribuição. Desde há muito que nos habituámos a referir-nos à eletricidade que temos em casa como distribuída pela EDP.

Mas assim como o mundo está em constante mudança, e estes anos foram a prova disso, também as grandes marcas que tanto nos são familiares necessitam mudar. E foi isso que a EDP Distribuição fez, mudando o seu nome para E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA (E-REDES).

Desde 29 de janeiro de 2021, que a eletricidade que chega até nossas casas é distribuída pela E-REDES. Esta mudança de marca surgiu pela necessidade de dar seguimento às diretrizes da União Europeia que, no âmbito da liberalização dos mercados de energia, determinam a separação de atividades e um aprofundamento da separação de imagem entre operadores do mesmo grupo, tendo como objetivo o reforço da singularidade de Operador de Rede de Distribuição.

E para que os custos fossem neutros, este processo de mudança foi cuidadosamente planeado, de forma a assegurar a continuidade da prestação de todos os serviços, sem impacto operacional ou económico para os consumidores. Ou seja, a Empresa manteve o essencial, continuando a assegurar a mesma atividade, a ter os mesmos canais de contacto, o mesmo empenho na transição energética e na prestação de serviços de qualidade, com foco no cliente e com uma grande responsabilidade social.

Assim, a missão da E-REDES continua a ser garantir o fornecimento de eletricidade para todos os consumidores, através do planeamento, desenvolvimento, gestão e conservação da rede de distribuição de eletricidade, sem descurar a disponibilização de serviços como a ligação e desligação de instalações, a execução de alterações contratuais (potência contratada, tarifas, etc.), a medição de consumos ou a disponibilização de informação de suporte ao funcionamento do mercado.

No entanto, é necessário reforçar que as equipas operacionais da E-REDES atuam na base da proximidade e confiança, de forma a travar a utilização abusiva da nova marca para burlas ou fraudes. Por isso, importa sublinhar que a E-REDES não faz qualquer cobrança ao domicílio, nem promove a venda de produtos ou serviços porta a porta e todos os técnicos estão identificados com a nova marca, visível no colete de trabalho e na respetiva credencial, que pode ser solicitada pelos consumidores. Em caso de dúvida ou suspeita, os consumidores podem recorrer às linhas de Apoio ao Cliente, disponíveis através dos 800 100 100 e 218 100 100. Para ter acesso a todas as informações e serviços da E-REDES, pode fazer o download da App em Google Play ou App Store ou visitar o site em e-redes.pt.