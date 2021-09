Dia da Grávida: bebé a chegar e ainda não sabe o que precisa? Conheça os essenciais da Mercadona

Hoje às 11:44 Facebook

Como numa montanha-russa. É assim que nos sentimos a partir do momento em que o teste de gravidez dá finalmente positivo, e começamos a pensar em tudo o que é preciso fazer. Consultas, exames, tratar do enxoval - e há tanta coisa para comprar! Mas sabe o que é realmente importante?

Celebra-se hoje, dia 9 de setembro, o Dia da Grávida. É (ainda mais) tempo de felicitar todas as gestantes: as que acabaram de ter a notícia, as que mal podem esperar para que as náuseas terminem, as que se emocionam a cada pontapé do bebé, as que já sabem que vão ter saudades da barriga e as que anseiam pelo dia do parto porque a barriga e as costas já pesam. A todas, porque esta é uma fase emocionante, mas também de muitas dúvidas, vimos dar uma mãozinha: uma lista dos produtos que têm mesmo que comprar.

Acontece que, nos dias de hoje, há tanta oferta e tantas recomendações que é impossível não ter dúvidas frente a uma prateleira de supermercado ou um site com páginas e páginas de produtos com nomes e formas de usar que desconhecemos. A boa notícia é que há um lugar onde encontra tudo o que é mais importante e onde pode dar, num instante, essa tarefa como terminada. Na Mercadona encontra os 10 produtos essenciais para a higiene do bebé - e sim, têm aquele suave e doce aroma a bebé que nos apaixona.

1. Creme da fralda Deliplus: o aliado na muda da fralda, que não pode faltar. Perfeito para hidratar a pele sensível do bebé desde o primeiro dia e, também, para tratar assaduras das fraldas. Contém abacate e óxido de zinco e é apto para todos os tipos de pele.

2. Cotonetes para bebé Deliplus. O produto ideal para secar e higienizar a orelha da criança: são compostos por bastão de papel prensado e 100% algodão nas extremidades, para não magoar o ouvido do bebé.



3. Aspirador nasal anatómico. Especialmente quando são mais pequeninos, os bebés não conseguem eliminar sozinhos as suas secreções nasais. Este aspirador nasal vai ajudar os futuros pais a aliviar o seu bebé. Aconselha-se uma lavagem nasal prévia com soro fisiológico ou água marinha para aumentar a fluidez do muco e facilitar a sua aspiração.



4. Recargas de aspirador nasal. Para uma maior higiene, as recargas do aspirador nasal anatómico são descartáveis. São compostas por um bocal anatómico e um filtro absorvente que retém as secreções do bebé.

5. Solução fisiológica. Um produto esterilizado, sem conservantes e de utilização única e individual. Depois de aberto, deve ser utilizado imediatamente e deitado fora. Adequado a lactentes, crianças e adultos, pode ser usado para higiene da região nasal, olhos, ouvidos, lavagem de feridas e inalação de aerossolterapia.

6. Compressas tecido não tecido. Feitas de tecido macio e sem pelo, são adequadas para a limpeza da pele e dos olhos do bebé. Não são reutilizáveis e podem ser usadas húmidas ou secas na pele do bebé.



7. Gel champô Pele Atópica Deliplus. A pele dos bebés é mais sensível que a nossa e quando nascem com pele atópica os cuidados devem ser redobrados. Por isso, antes do bebé nascer, o melhor é investir em produtos aptos para pele atópica, como o gel champô da Mercadona.



8. Bálsamo facial Pele Atópica Deliplus. Apto para peles atópicas, o Bálsamo facial Deliplus nutre e hidrata profundamente o rosto e o pescoço do bebé. Com ómega-3, e à base de plantas, alivia a sensação de tensão e estiramento da pele. É ainda enriquecido com extrato de calêndula, que acalma a comichão e cria uma barreira contra as agressões externas.

9. Bálsamo corporal Pele Atópica Deliplus. Adequado para peles atópicas, este bálsamo nutre e hidrata profundamente a pele do bebé. É composto por ingredientes ativos que proporcionam uma sensação de conforto e aliviam a comichão na pele. Enriquecido com ceras naturais, mantém a pele protegida criando uma barreira contra agressões externas.

10. Toalhitas Peles Atópicas para bebé. Com probióticos para reforçar a pele do bebé e tecido extra suave, as toalhitas para bebé Deliplus são altamente hidratantes e calmantes, não irritam a pele e por isso proporcionam uma limpeza cómoda, rápida e eficaz. Estão disponíveis em formato de 80 e de 24 toalhitas e são aptas para peles atópicas.

Mas há muito mais para descobrir na área de puericultura da Mercadona. Um sem fim de produtos que vão tornar os mil e um preparativos para a chegada do bebé muito mais fáceis. Por isso agora relaxe e aproveite... hoje é Dia da Grávida!