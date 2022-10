Digitalização da Assistência em Viagem

Hoje às 11:44 Facebook

Com a MiA drive, solução 100% digital da MAPFRE ASISTENCIA que não necessita de ser descarregada, o condutor pode solicitar auxílio especializado na estrada através do canal da sua preferência. Onde quer que esteja e a partir de qualquer dispositivo móvel.

Assistência do futuro. Eis a forma como a MAPFRE ASISTENCIA define a MiA (MAPFRE Intelligent Assistance). Trata-se de uma solução digital e modular, que não necessita de ser descarregada, orientada para o cliente, com vista a oferecer um serviço personalizado. Para a assistência automóvel, existe o "módulo" drive. Mas a MiA contempla uma variada oferta de serviços para diversas áreas da sociedade e diferentes setores. A MiA dispõe de soluções e serviços focados no cliente e complementares aos produtos de seguros MAPFRE ASISTENCIA.

