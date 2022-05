É assim que protege os seus olhos do sol

Hoje às 08:12 Facebook

Os dias ensolarados já chegaram. Com eles chega também a necessidade de proteger os seus olhos do sol. Se é daquelas pessoas que hesitam na hora de usar, seja porque não está habituada seja porque ainda não encontrou os tais, fique a saber que os óculos de sol não são um mero acessório de moda, têm sim um papel fundamental na proteção da sua vista.

Usar óculos escuros nos dias de sol com o objetivo de proteger os olhos dos malefícios dos raios ultravioleta é muito importante, mas engana-se quem considera que qualquer modelo pode proteger os nossos olhos. "É necessário que as lentes sejam certificadas para proteção contra raios UVA e UVB", explica Inês Ramos, Optometrista na Alberto Oculista.

A exposição solar revela-se muito prejudicial no que diz respeito à visão e, se for prolongada, o seu efeito cumulativo pode provocar ainda mais danos. Segundo Inês Ramos é então importante que se perceba que tal como a nossa pele, também os nossos olhos precisam de cuidados no que diz respeito ao sol: "a exposição solar prolongada deve ser evitada, sendo mais importante ainda ter cuidado em zonas junto ao mar ou em altitudes elevadas".

"Não há uma idade específica para começar a utilizar óculos de sol. Felizmente, o mercado tem opções para todas as idades e o uso de óculos de sol deve ser feita sempre que a luminosidade o exigir", reforça a optometrista, afinal, além das queimaduras solares, a exposição ao sol pode levar a alterações oftalmológicas graves, podendo até levar a perda de visão central, como é o caso da degenerescência macular relacionada com a idade, ou ao aparecimento precoce de cataratas.

Já dizia a expressão "chapéus há muitos", então use e abuse dos mesmos, pois estes ajudam a reforçar a proteção dos olhos e são fundamentais para a prevenção de problemas visuais futuros. Se pratica exercício físico ao ar livre, neste momento deve estar a perguntar-se como é possível continuar a fazê-lo sem expor os seus olhos ao sol. Com as possibilidades hoje disponíveis, este problema passou a ser uma coisa do passado: "Pode usar óculos de sol com lentes de cores diferentes, consoante a atividade que realiza, gosto pessoal ou até tendência atual, sem que isso interfira na proteção que conferem".

Continue a trazer consigo a caixa dos óculos de sol no outono ou inverno, porque mesmo com o sol menos forte eles são necessários, pois os raios UVA e UVB continuam bem presentes. "O seu uso ajuda-nos também a diminuir a fadiga ocular, muito frequente em dias em que a claridade é muito grande, mesmo que o sol esteja mais escondido, como acontece no inverno", aconselha Inês Ramos, recordando ainda que "tal como a areia da praia, também a água/neve potenciam a reflexão dos raios solares".

Por fim, mas não menos importante, "devemos também ter em conta o tamanho e a forma como os óculos se ajustam ao rosto. É importante que, na hora da escolha, se garanta que os óculos de sol cobrem bem a região ocular, de forma a potenciarmos o seu efeito protetor", recomenda Inês Ramos.

É muito importante que cuide do seu bem-estar visual e que faça dos óculos de sol os seus melhores amigos, que o vão proteger não só do sol, mas também do vento e eventuais poeiras que podem provocar reações alérgicas ou levar a secura ocular. Na Alberto Oculista, há centenas de modelos à escolha. Certamente encontrará uns que serão a sua cara.