E quando a incontinência urinária surge com a gravidez?

Hoje às 07:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A incontinência urinária é um problema que afeta muitas mulheres, algumas delas em período de gestação. Para que este tema deixe de ser tabu, é preciso que se fale do assunto.

Desconforto frequente, necessidade constante de utilizar a casa de banho e pequenas perdas de urina. São estes alguns dos sintomas que muitas mulheres experienciam durante a gravidez, sinalizando uma situação de incontinência urinária.

Ainda assim, este é um cenário mais comum do que se pensa. Madalena experienciou esses mesmos sintomas aos cinco meses de gestação e foi alertada pelos profissionais que a seguem para isso mesmo. As soluções são, apesar disso, limitadas.

Não existem no mercado medicamentos ou tratamentos que solucionem totalmente este problema, havendo, no entanto, vários caminhos para serem controlados: cuidados redobrados com a higiene, exercícios de Kegel, por exemplo. Quebrar o tabu em relação a esta doença é outro passo para que menos pessoas sofram com ela.

Assista acima ao testemunho de Madalena.