EDP cria aplicação para gerir a frota de elétricos nas empresas

EV. Charge é a solução que a EDP Comercial lançou para as empresas gerirem, numa única plataforma, carregamentos, utilizações e consumos das frotas de veículos elétricos.

A gestão das frotas de veículos elétricos das empresas pode ser mais eficiente através de uma aplicação que a EDP Comercial acaba de lançar. A solução tecnológica Ev.Charge permitirá, a partir de agora, controlar todos os pontos de carregamento numa única plataforma, explica a empresa. A iniciativa, criada com o intuito de promover a mobilidade elétrica, permite ainda obter informação em tempo real sobre quem utiliza as viaturas, bem como os seus consumos.



A mobilidade elétrica é, aliás, o "pilar" para a descarbonização da economia, assume a presidente da EDP Comercial, lembrando que os transportes são responsáveis por 25% do total de emissões de carbono emitidas pelas sociedades.



"A EDP Comercial acredita que as empresas vão desempenhar um papel fundamental nesta transformação. É por isso que agora somamos a EV.Charge à nossa oferta, para facilitar a eletrificação das frotas empresariais, uma necessidade partilhada já por muitos clientes", destaca Vera Pinto Pereira.



Direcionada para os espaços de acesso privado, onde existem pontos de carregamento, a plataforma quer dar resposta às entidades privadas que pretendam ter nas suas instalações pontos de carregamento de veículos elétricos ligados à rede MOBI.E.



"As empresas têm agora, com este serviço, a possibilidade de decidir praticar preços diferenciados por ponto de carregamento ou utilizador, seja ele um colaborador, um cliente ou um visitante", refere fonte da empresa. Mas, acrescenta, essa margem para definir os custos estará sempre balizada "abaixo dos valores definidos nos respetivos contratos de energia, recebendo as empresas de imediato o pagamento na sua conta EV.Charge".



A adesão à plataforma tanto pode ser feita através da sua aquisição como na modalidade de prestação de serviços, no caso de a empresa não querer investir nos equipamentos. A solução inclui a instalação de postos de carregamento de várias gamas e potências, consoante as necessidades do cliente.



É igualmente facultado às empresas um portal de acesso fechado, onde é possível gerir os equipamentos, os acessos de utilizadores, implementar tarifas e receber pagamentos imediatos. Por fim, o serviço inclui ainda uma app para os utilizadores realizarem o carregamento dos seus veículos elétricos e respetivos pagamentos.

Com esta inovação, a elétrica nacional cria mais uma solução para facilitar a transição energética por parte das frotas empresariais, permitindo otimizar os gastos com a fatura energética e reduzir a poluição atmosférica. Esta nova aplicação pode ser encontrada em www.edp.pt/empresas/servicos/mobilidade-eletrica/.



Para além de soluções de carregamento privado, as empresas também podem fazer a ligação dos seus pontos de carregamento à rede pública MOBI.E. Essa é a opção que permite a todos os utentes com cartão CEME carregar o seu veículo no ponto de carregamento da sua empresa. Os consumos efetuados serão, desta forma, sempre pagos pelos utilizadores, eliminando assim o risco para os proprietários dos equipamentos.



A EDP Comercial tem acelerado a instalação de postos de carregamento em espaços privados para apoiar o setor empresarial na gestão sustentável das suas frotas. Atualmente e, de acordo com a nota da empresa, são mais de 50 os pontos de carregamento ligados à rede pública. O objetivo, porém, é chegar ao final deste ano com um total de 300 unidades ao serviço dos utilizadores da mobilidade elétrica.