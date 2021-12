EMAF: Quatro dias para pensar a indústria

Hoje às 08:01 Facebook

A maior feira do setor industrial está de regresso para por em evidência os desafios do presente e do futuro, como a internacionalização tecnológica ou a inovação.

A Exponor, em Matosinhos, volta a servir de palco à Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para a Indústria (EMAF). Trata-se do maior evento nacional do setor industrial e irá realizar-se entre os dias 1 e 4 de dezembro de 2021, com a presença de diversas associações do meio, entre as quais a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal

Sob o mote de "transformar a indústria", o objetivo desta edição passa por renovar e divulgar a aposta na internacionalização das tecnologias, na inovação da indústria e no conhecimento técnico especializado. Ao longo destes quatro dias, a EMAF procurará, assim, dar resposta aos mais recentes desafios da denominada Indústria 4.0, constituindo-se ao mesmo tempo como uma boa oportunidade para a promoção do networking e para a partilha de ideias e negócios entre industriais de todo o mundo.

Serão mais de 360 os expositores oriundos de Portugal, Espanha, França, Suíça, Itália e Alemanha. Destaque para a M.F. MARTINS, há mais de 40 anos a oferecer excelência em soluções de corte, o CENFIM, um centro de formação para manter a qualidade e competitividade do setor metalúrgico, a POLY LANEMA, na vanguarda tecnológica do setor dos plásticos, e a FIXAPAÇOS, que está há 25 anos a crescer, com soluções de fixação para todas as empreitadas.

Para além disto, a EMAF contará também com o 10.º Concurso de Inovação. A iniciativa está reservada aos participantes do evento e coloca em avaliação os aspetos da conceção, originalidade e operacionalidade dos produtos apresentados. Outra novidade a assinalar prende-se com a Bolsa de Emprego, um espaço onde se poderão encontrar diversas oportunidades de trabalho entre as empresas presentes.

Recorde-se que na sua última edição, em 2018, a EMAF ocupou seis pavilhões da Exponor, tendo atraído perto de 43 mil visitantes, mais de três mil provenientes de 24 nações diferentes. O sucesso do evento foi tal que, num inquérito realizado posteriormente, 100% dos que nele participaram assumiram vontade de regressar e 65% deles manifestaram, inclusive, a intenção de efetuar transações numa próxima vez.

