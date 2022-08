Ensino superior: investimento para um futuro de excelência

Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O que decidimos estudar na licenciatura, mestrado ou curso técnico vai marcar os anos seguintes da nossa vida e definir o nosso futuro a longo prazo, afinal, quando entramos para o mercado de trabalho, a maior parte do nosso dia é dedicado a ele, por isso é importante que a escolha seja a certa.

Numa altura em que as candidaturas ao ensino superior já arrancaram e, entre elas, encontramos jovens estudantes que o fazem pela primeira vez, mas também adultos já com vida profissional que regressam agora para explorar uma nova área ou aperfeiçoar uma na qual já trabalham, é importante que todos eles encontrem uma instituição que lhes garanta o emprego de sonho.

Com sede em Barcelos, mas com polos em Famalicão, Braga, Guimarães, Esposende e, já no próximo ano, também em Vila Verde, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), consciente das necessidades do mercado de trabalho, reforçou a sua oferta formativa nos diferentes níveis de ensino para o próximo ano letivo.

O IPCA oferece cursos de Licenciatura alinhados com o mercado de trabalho, cursos que proporcionam empregabilidade imediata, como é o caso das áreas das engenharias, nomeadamente Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia Informática Médica e Engenharia de Sistemas Informáticos (este a funcionar também em regime pós-laboral).

Este ano, o IPCA ampliou a oferta formativa em áreas de elevada procura no meio empresarial e indústrias criativas, cursos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, são eles Design Audiovisual e Gestão Hoteleira.

Além desta oferta formativa de qualidade, são 41 os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) que o IPCA vai lecionar no próximo ano, nas áreas de gestão, tecnologia, design e hotelaria e turismo, bem como na área do desporto, abrindo caminho para a implantação da futura Escola do IPCA em Desporto e Sistemas Biomédicos. Os cursos TeSP têm a duração de dois anos, sendo que o último semestre é em formato de estágio curricular.

Posto isto, as novidades para o próximo ano letivo, neste nível de ensino, são: Desporto e Atividades Náuticas, Energias Renováveis e Sistemas Sustentáveis, Gestão das Instalações Desportivas e Desporto, Gestão de Redes e Comunicações Avançadas, Gestão de Restaurante e Bar, Industrialização e Fabrico Inteligente, Moldação de Plásticos por Injeção, Refrigeração e Eficiência Termoenergética e Tecnologias Avançadas da Construção.

Com 150 vagas disponíveis e previsão de duplicar esse número no ano letivo seguinte, o novo polo de Vila Verde irá acolher cinco cursos TeSP: Aplicações Móveis, Apoio à Gestão, Desenvolvimento Web e Multimédia, Redes e Segurança Informática, Marketing Digital e Social Media e Refrigeração e Eficiência Termoenergética.

Além dos cursos de Mestrado, este ano o IPCA terá também um novo conjunto de Mestrados Profissionais, todos eles direcionados para vertentes empresariais e industriais muito procuradas. Modelação 3D e Fabrico Aditivo, Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento, Tecnologias de Apoio à Educação STEAM, Gestão das Operações, Gestão Fiscal e Gestão para Executivos são os mestrados disponíveis, que terão como objetivo a requalificação ou aquisição de novas competências para profissionais integrados no mercado de trabalho e/ou com experiência de cinco anos.

Todos estes cursos são lecionados por um corpo docente altamente qualificado, que em conjunto com a forte aposta do IPCA na relação com o mercado, através da oferta de formações de diferentes níveis em parceria com o tecido empresarial e industrial da região, vão gerar empregabilidade para os novos estudantes e desenvolvimento na região.

Faça de setembro um momento marcante para si, ao celebrar o acesso ao ensino superior com a escolha certa. Todas as informações sobre candidaturas e oferta formativa estão disponíveis em www.ipca.pt.