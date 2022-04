Esqueça as noites maldormidas

Hoje às 08:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando o assunto é sono, ou a falta dele, tendemos a desvalorizar a situação. É com o colchão certo que vai ​​​​​​​poder dizer adeus, de uma vez por todas, às insónias e passar a dormir como um bebé.

Para dormir bem não conta apenas o total de horas dormidas, é importante avaliar também se foi um sono de boa qualidade, para que não acorde já cansado de tantas voltas que deu na cama. Se ter regularidade no horário de dormir é imprescindível para criar bons hábitos noturnos, não menos relevante é o colchão que utiliza.

Um colchão para cada pessoa e para cada estilo de vida é o que a Maxcolchon propõe e que irá fazer com que as indesejáveis dores nas costas e articulações terminem e que aquelas noites de má qualidade parem de interferir diretamente no dia a dia, deixando-nos de mau humor e afetando a nossa felicidade e boa disposição.

Manter um nível adequado de sono ajuda-nos a melhorar as nossas habilidades cognitivas e de concentração, além de fortalecer o nosso sistema imunitário. E estamos a falar do sono da noite, claro, pois as sestinhas durante a tarde são de evitar. A não ser que não consiga evitar, tente que a sesta seja curta, não mais do que 30 minutos e de preferência logo a seguir ao almoço, para que não interfira muito com o sono noturno e tenha bons sonhos durante toda a noite.

A juntar a tudo isto, como se já não fosse perfeito o suficiente, as camas da Maxcolchon oferecem ainda um design único para o quarto, transmitindo a personalidade de quem lá dorme e construindo um oásis de descanso, afinal todas as encomendas são criadas especificamente para cada pessoa, escolhendo ela mesmo o tipo de colchão que quer, a largura, o comprimento e a espessura, para que encaixe perfeitamente em cada cama.

O descanso também não é o mesmo sem a "tal" almofada, a fiel companheira de cada noite. Se é de material viscoelástico, látex, microfibra ou penas fica ao seu critério, o importante é que o faça manter uma postura correta a dormir.

Com o colchão certo, com a almofada exata, com o quarto preparado, ou seja, escuro, silencioso e a uma temperatura amena, com todas as preocupações do lado de fora da porta e evitando a cafeína a partir da tarde, tem tudo o que precisa para ter uma noite mais tranquila e dar as boas-vindas ao descanso.