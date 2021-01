Está de volta a "Rainha do Fumeiro": digital, mas com sabor tradicional

Hoje às 00:00 Facebook

A pandemia veio alterar muita coisa. Eventos foram cancelados e algumas tradições viram-se comprometidas pelos tempos que vivemos. Ainda assim, houve quem se conseguisse reinventar e fazer deste ano o melhor possível. Foi o caso da Feira do Fumeiro.

A Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso nasceu em 1992 e é, nos dias de hoje, o maior cartaz turístico e cultural de Montalegre. O que começou por ser um pequeno evento, com cerca de 2500 visitantes, é agora um verdadeiro sucesso. Organizada pela Câmara Municipal e pela Associação de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, este evento é capaz de reunir, em apenas um fim de semana, mais de 50 mil pessoas.

Ainda assim, engane-se quem pensa que chegar até aqui foi um caminho fácil. Só em 1999 foi possível concretizar o sonho de se organizar uma feira onde estivessem presentes todos os produtores. A isto deveu-se muita organização, qualidade e, acima de tudo, vontade de fazer mais e melhor. E foi assim que em 2006 a Feira do Fumeiro passa a ter lugar no Parque de Exposições e Feiras de Montalegre, elevando este evento em termos de modernidade e condições.

Desde os expositores aos visitantes, este espaço veio oferecer todas as condições para que a Feira se realize. Para além do espaço onde decorre a exposição dos produtos, quem a visita poderá também passear pela "Praça dos Petiscos", onde será possível degustar a tão conhecida gastronomia local. Mas isto era até 2020 chegar.

Com o aparecimento da pandemia, o que antes era um evento recheado de pessoas, produtos e petiscos, é agora uma Feira com "novos ares". Ou melhor, lugares. Consequência do vírus e do atual confinamento, a Câmara Municipal de Montalegre viu-se obrigada a suspender a realização da Feira no seu formato habitual. Porém, a boa notícia é que a Feira não vai deixar de existir. A única coisa a mudar é mesmo a presença do público.

Nesta 30ª edição, a Feira do Fumeiro será online! Através de uma plataforma digital simples, intuitiva e eficaz, os clientes poderão ter acesso a todos os produtos disponíveis, como também à sua aquisição, que já se encontra a decorrer com resultados muito positivos. Os produtores poderão gerir a sua loja online e respetivo stock e os clientes terão a oportunidade de continuar a comprar os seus produtos de eleição. Se está preocupado com a qualidade, pode respirar fundo porque até para isso há solução! Através de um sistema de comunicações e alertas, o processo - de compra, embalamento e entrega - é acompanhado por técnicos da Associação de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã para que nada lhe falte!