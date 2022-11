"Estamos numa fase de mudança e corremos risco de extinção"

Francisco de Almeida Fernandes Hoje às 18:53 Facebook

Equilíbrio é a chave para o futuro da humanidade, aponta o professor e diretor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

Um dos temas em destaque na conferência será a proteína. Tendo em conta o impacto da produção animal, uma das fontes de proteína, onde podemos ir buscar este elemento tão importante?

A proteína é um nutriente essencial na alimentação humana. As proteínas organizam o funcionamento de praticamente todo o organismo. Para ter uma ideia, podemos ter proteínas que são constituintes básicos das nossas fibras musculares, do cabelo, dos ossos ou da pele. Estão em alimentos como a carne, mas não só. Também estão nas leguminosas, no feijão, nas ervilhas, no arroz e em algumas verduras.