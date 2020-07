Este concurso procura as empresas que vão levar o interior de Portugal até um futuro de sucesso

Hoje às 00:00 Facebook

O terceiro concurso do programa Promove - lançado pela Fundação La Caixa - já começou. E ainda que o mote continue a ser o mesmo dos anos anteriores, esta 3ª edição traz consigo algumas novidades.

Conhecida como uma das maiores fundações da Europa, desde 2018 que a Fundação La Caixa decidiu estender o seu trabalho para o território português. Seguindo a mesma filosofia que já adotava em Espanha - trabalhar para conseguir uma sociedade mais justa e com mais oportunidades - vários têm sido os progressos feitos desde então.

O grande objetivo da Fundação é, desde sempre, a resposta às necessidades sociais da atualidade. E para isso, vários têm sido os apoios dados a projetos na área social, bem como à investigação e a difusão da ciência, da educação e da cultura - áreas fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

Já em Portugal, e em colaboração com o BPI, a Fundação La Caixa tem vindo a prestar especial atenção aos programas com maior impacto transformador, através de várias vias de intervenção: programas próprios da Fundação La Caixa em Portugal, convocatórias para apoiar projetos de entidades sociais e projetos de proximidade dinamizados pelo BPI.

É neste sentido que surge a terceira edição do Concurso do Programa Promove com vista à dinamização das regiões fronteiriças do interior de Portugal. O objetivo é apoiar iniciativas e ideias inovadoras para o desenvolvimento das regiões fronteiriças do interior que sejam também possíveis de replicar noutras regiões com características semelhantes.

Contudo, é nesta terceira edição que surge também uma nova iniciativa, destinada a apoiar projetos de I&D mobilizadores. Em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, esta nova iniciativa tem como objetivo a promoção da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação para o desenvolvimento sustentável das regiões.

O concurso abriu as inscrições no dia 17 de junho deste ano e terá o seu encerramento no dia 27 de setembro (para a categoria de Projetos-piloto inovadores), 4 de outubro (para a categoria de Projetos de I&D mobilizadores) e 18 de outubro (para a categoria de Concurso de ideias). Quanto aos projetos vencedores, estes serão anunciados em dezembro de 2020.