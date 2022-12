Este Natal, não tenha papas na língua

Hoje às 12:51 Facebook

Uma garrafa guarda muito mais do que uma bebida. Descubra a campanha que vai revolucionar as trocas de presentes, do início ao fim das festividades.

A quadra natalícia é a ocasião perfeita para mostrar às pessoas o que sentimos por elas. E não falamos apenas dos nossos familiares e amigos a quem ano após ano nos esforçamos por encontrar o presente que transmita melhor todo o carinho que temos por eles. Está na hora de nos lembrarmos das pessoas que, embora também tenham um grande impacto na nossa vida, normalmente ficam de fora do jogo do amigo secreto.

Seja o vizinho do segundo andar que faz barulho às horas mais inoportunas, seja o patrão que já nos deve um aumento há demasiado tempo, todos merecem saber a importância que têm para nós. Dar um presente é a melhor forma de o demonstrar, ainda que não seja fácil admitir o que sentimos, muito menos exprimi-lo em gestos.

Por essa razão, pedimos um desejo especial ao Pai Natal: uma forma divertida e fora da caixa de dizer o que nunca pudemos admitir. E temos boas notícias: o nosso presente chegou mais cedo, ainda que não num trenó puxado por renas voadoras. Este ano, aquilo com que sempre sonhámos está à distância de uma garrafa de Licor Beirão.

Este Natal, Escreve um Beirão é a campanha que promete ser o centro de todas as conversas nestas festividades. Tudo o que tem de fazer é comprar uma garrafa e seguir o código QR que está no rótulo. A ligação vai levá-lo a um website oficial onde pode dar asas à sua imaginação.

Quem for presenteado pode ver o histórico das mensagens que foram sendo deixadas. Desta forma, o que começa como uma piada íntima entre duas pessoas na consoada pode estender-se a todos os convidados da consoada, dando-lhes a oportunidade de escrever a sua mensagem e mostrar aos restantes. O objetivo é não parar até que toda a mesa esteja a chorar a rir.

​​​​​E já que estamos numa onda de demonstrar sentimentos, por que não abranger esta troca de mensagens a entidades sobre as quais temos muitas opiniões, embora nunca pensássemos ter a oportunidade de as dizer cara-a-cara? Foi isso mesmo que a campanha do Licor Beirão fez. Os participantes podem deixar algumas palavras ao seu querido Parlamento, ao Chefão Marcelo e ao Selecionador.

As ideias submetidas vão ser incorporadas nas garrafas que serão posteriormente oferecidas a este trio. Todos podem ler, comentar e votar nas frases mais caricatas. As vencedoras recebem um miminho.

Com uma boa dose de humor, não há razão para deixar coisas por dizer. Nem para deixar um Beirão por beber. Aproveite o poeta que há em si, escolha as palavras certas e arranque risos mesmo aos seus colegas mais sisudos.