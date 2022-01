Futuro da venda de carros online passa por disponibilizar novos serviços

Hoje às 16:37 Facebook

Cofidis aposta na oferta de serviços associados ao comércio automóvel online, como é o caso dos seguros.

Quem compra um automóvel, seja novo ou usado, está já habituado a fazer a sua pesquisa via online, ainda que a compra ocorra offline. Pode dizer-se que, neste setor, o online ganhou maior preponderância com a pandemia, mas a verdade é que já há muito tempo que a internet é um ponto de informação essencial para o comprador, para comparar a oferta, preços, características. Nos automóveis usados, em particular, ganha uma relevância ainda maior com os marketplaces a servirem de montras digitais e alargando a oferta a milhares de possibilidades.

"Mas se isto é verdade, também é certo que os marketplaces atuais terão também de se reinventar e, mais do que ser apenas uma montra de veículos, têm que evoluir para serem agregadores de serviços que permitem ao cliente uma experiência e uma oferta em 360 graus", refere fonte oficial da Cofidis. Não é apenas a compra do veículo per se, mas também o pagamento de veículo, a aquisição de serviços, seguros, entre outros. Por aqui passará, certamente, o futuro do comércio automóvel, ainda que haja um longo caminho a percorrer por parte dos principais players, entre os quais se destacam marketplaces, instituições financeiras, seguradoras e stands.

Mais do que existir uma dispersão das montras, em que cada vez mais vão surgindo diferentes plataformas, é importante haver uma constante capacidade de inovação e crescimento nas plataformas existentes para que proporcionem ao cliente uma verdadeira experiência online. "Acreditamos que o primeiro foco passará mesmo por conseguir disponibilizar ao cliente um leque de opções de pagamento ou, pelo menos, garantir que o cliente tem uma visão clara das suas opções, como é o caso no financiamento. É importante que já estando dentro de um Marketplace, o cliente, saiba exatamente quanto vai pagar com base no seu perfil bancário e não tenha surpresas no stand e na hora de pagar o seu crédito", acrescenta a mesma fonte.

Fazer este tipo de inovações e avanços tecnológicos, que são já um requisito para o cliente de hoje, mais exigente e que procura transparência e um fluxo de compra contínuo e quase ininterrupto, é um compromisso da Cofidis.

A Cofidis é uma sociedade financeira, do Grupo Cofidis Participations, que criou um conceito simples e inovador: o crédito ao consumo à distância. Presente em Portugal há 25 anos, tem uma posição de referência na venda e na gestão do crédito a particulares, com uma rede de 15 lojas em todo o país.