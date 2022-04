"Gaia não é um cinzeiro": duas centenas de pessoas recolheram beatas de cigarro do chão

Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A iniciativa "Gaia não é um cinzeiro" reuniu, este sábado, o entusiasmo da população do concelho. O relógio ainda não marcava as 10 horas quando o Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, começava a receber os inscritos para a ação do "Jornal de Notícias" e da TSF, em parceria com a Câmara Municipal de Gaia e que teve o patrocínio da Tabaqueira, uma subsidiária da Philip Morris International. O objetivo foi efetuar um percurso a pé desde o jardim até ao Gaiurb, no Cais de Gaia, recolhendo pelo caminho as beatas de cigarro existentes no solo.