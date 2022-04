"Gaia não é um Cinzeiro" procura limpar da cidade as beatas dos cigarros

Hoje às 09:12 Facebook

Ação irá decorrer amanhã de manhã e visa sensibilizar os fumadores para a importância de não sujar as ruas com estes resíduos

Atirar beatas de cigarro para o solo tem prejuízos óbvios a nível ambiental e social. Ainda assim, este é um dos detritos existentes em maior quantidade por todo o planeta, estimando-se que 4,5 triliões de beatas sejam atirados fora todos os anos, segundo um estudo do Litter Free Planet. Por isso mesmo, o Jornal de Notícias e a TSF lançaram a iniciativa "Gaia não é um Cinzeiro", que tem como parceira a Câmara Municipal de Gaia e que conta com o patrocínio da Tabaqueira, uma subsidiária da Philip Morris International. O evento realizar-se-á, já amanhã, entre as 10h e as 12h, em Vila Nova de Gaia.

Tudo isto se insere numa campanha mais alargada, chamada "O nosso Mundo não é um cinzeiro", que está a ser levada a cabo pela Philip Morris a nível mundial e que agora chega ao nosso país com o nome "Portugal não é um cinzeiro". A ação tem como objetivo sensibilizar a população, em especial os fumadores mais assíduos, para a importância de não atirar beatas para o chão de uma forma, ao mesmo tempo, lúdica e didática. Gaia será, assim, o ponto de partida para uma série de outras atividades do género.

Marcelo Nico, diretor-geral da Tabaqueira, explicou que "a sustentabilidade é uma prioridade da Tabaqueira", sendo um valor que se enquadra na visão do Grupo Philip Morris International "para um futuro sem fumo, através do desenvolvimento de soluções para a redução da nocividade dos produtos de tabaco, substanciadas por evidência científica". Este responsável fez questão também de afirmar que a empresa procura constantemente "sensibilizar os fumadores adultos acerca do descarte adequado dos resíduos provocados pelos nossos produtos".

Na opinião do diretor-geral da Tabaqueira, "as pessoas estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar e proteger o meio ambiente". No entanto, conforme Marcelo Nico afirmou, "apesar de todos os benefícios e vantagens que a reciclagem de resíduos proporciona, nem toda a gente faz uma reciclagem e separação de resíduos eficiente".

Já Elísio Pinto, vereador da Câmara de Gaia com o pelouro da Juventude, reconhece que apesar de o município não ser particularmente afetado pelo fenómeno das beatas dos cigarros, este "é um problema que preocupa a cidade e Portugal inteiro". O vereador espera que o "Gaia não é um Cinzeiro" sirva para "chamar a atenção das pessoas, sobretudo através dos jovens, para a importância de manter o município e o país mais limpos e asseados".

De modo a responder à necessidade de manter a via pública livre destes resíduos, Elísio Pinto esclarece que a autarquia já tem, para além do evento de amanhã, uma ideia pronta a ser posta em prática. "Temos um projeto chamado "Gaia #100 beatas", apresentado por uma jovem cidadã, que permitirá colocar um conjunto de cinzeiros em quase todo o nosso território. Neste momento, estamos só mesmo à espera que os cinzeiros nos sejam fornecidos para proceder à sua colocação quer na orla marítima, quer na zona histórica", explicou o vereador gaiense.

As pessoas que se inscreverem nesta ação recebem um kit (de que constam um saco do lixo, luvas e álcool gel) e serão depois desafiadas, sempre na companhia de voluntários da Câmara de Gaia, a recolher as beatas que encontrarem num percurso entre o Jardim do Morro e o Gaiur, no Cais de Gaia. No final, de forma a descomprimir e fazer um pouco de exercício físico, haverá uma aula de move ao ar livre, na qual todos poderão participar.

A inscrição para o "Gaia não é um Cinzeiro" é gratuita e reservada a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, devendo ser feita através do website https://gaianaoeumcinzeiro.tsf.pt/.