"Gaia não é um cinzeiro" reuniu o entusiasmo da população

O relógio ainda não marcava as 10 horas quando o Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, começava a receber os inscritos para o "Gaia não é um cinzeiro", uma ação do "Jornal de Notícias" e da TSF, decorrida este sábado, em parceria com a Câmara Municipal de Gaia e que teve o patrocínio da Tabaqueira, uma subsidiária da Philip Morris International. O objetivo foi efetuar um percurso a pé desde o jardim até ao Gaiurb, no Cais de Gaia, recolhendo pelo caminho as beatas de cigarro existentes no solo.

Foi precisamente a partir do icónico espaço verde gaiense que os cerca de 200 inscritos na ação partiram para uma caminhada onde reinou a boa disposição para a qual também contribuíram muito o bom tempo e o espírito comunitário de cada um. Um dos participantes ativos foi Elísio Pinto, vereador da Câmara de Gaia com o pelouro da Juventude, que no final não deixou de mostrar o seu agrado. "Fiquei satisfeitíssimo pela adesão, mas também pela envolvência das próprias famílias, que sentiram quase o dever de participar nesta recolha de beatas, encarando-a enquanto uma ação de sensibilização para a extrema importância de as colocar nos lugares adequados", contou o vereador.

Feitas as contas, foi recolhido um total superior a 35 litros de beatas de cigarro - que foram postas num recipiente criado para o efeito. Um número que não deixou de surpreender os presentes. Elísio Pinto, desde logo, disse ter apanhado vários resíduos deste tipo no chão e não deixou de se manifestar "surpreendido" pela enorme quantidade de beatas apanhadas ao longo do trajeto.

Uma das coordenadoras no terreno foi Rita Gonçalves, que também se mostrou impressionada com o que viu, fazendo um balanço positivo da ação. "São menos 35 litros de beatas que estão nos passeios e foi uma manhã muito bem passada porque as pessoas estiveram empenhadas e funcionaram realmente como agentes de mudança", declarou.

Escuteiros marcaram presença

Vários agrupamentos de escuteiros da cidade não perderam a oportunidade de colaborar nesta iniciativa. "Rendeu mais do que o que estávamos à espera porque apanhamos muitas beatas em canteiros, junto aos restaurantes e, às vezes, até junto aos caixotes do lixo. Aparentemente, há por aí muitos sítios propícios a serem cinzeiros", contou Marília Freitas, uma das escuteiras envolvidas.

Jovens fizeram questão de dar o exemplo

Ana Rocha, Rui Teixeira e Gonçalo Lourenço foram três dos jovens que ajudaram na recolha. Todos eles deixaram palavras elogiosas ao evento. "Coisas como esta são boas oportunidades para aprender e fazer melhor", afirmaram. Gonçalo, que é fumador, referiu "ter sempre atenção a esta questão das beatas", acrescentando que, em Gaia, "não é preciso andar muito para encontrar um caixote" onde deitar estes detritos.

Voluntários orientaram participantes

Uma das razões para o êxito do "Gaia não é um cinzeiro" esteve no trabalho levado a cabo por voluntários da Câmara que acompanharam as pessoas inscritas. Foi o caso de Carolina Almeida, Inês Cordeiro e Francisca Monteiro, para as quais o trabalho foi compensador: "O facto de, com isto, tornarmos Gaia uma cidade mais limpa é algo bastante significativo e gratificante".