Garantir um inverno quente, sem sequer sair de casa? Sim, é possível!

Os dias frios já chegaram e com eles a altura em que tudo aquilo que mais desejamos é mantermo-nos quentes, certo? Temos uma boa notícia para si: vai poder aquecer-se e ainda poupar.

Levante a mão quem for fã de banhos quentes durante os dias frios de inverno. Ou quem é fã de um chá bem quentinho, capaz de aquecer qualquer alma. Se há altura em que damos graças à existência de aquecimento em nossa casa, essa altura é o inverno.

É precisamente para nos salvar contra os pés e corações frios que a PRIO surge com a sua oferta de garrafas de gás propano. E qual é a mais-valia deste tipo de gás? O gás propano é um gás que vaporiza melhor. Ou seja, quando utilizamos uma garrafa de gás propano conseguimos, efetivamente, consumi-la na sua totalidade. Até mesmo no inverno. Para além disto, as garrafas são 100% seguras. Pode armazená-las tanto no interior como no exterior, sob todo o tipo de condição atmosférica, sem correr o risco de vir a ter problemas.

A PRIO dispõe, ainda, de uma unidade de enchimento de gás própria. Isto significa que, para a marca, é possível praticar preços mais competitivos, ao mesmo tempo que oferece aos seus clientes um produto de elevada qualidade.

Se o gás que utiliza em casa é gás butano, não se preocupe. Na maior parte dos casos, não será necessário qualquer tipo de mudança ou adaptação para passar a usar o gás propano PRIO - a maioria dos equipamentos que temos em casa já estão preparados para operar qualquer um destes dois gases. Caso não tenha, a PRIO oferece-lhe o kit redutor e o equipamento necessário para a mudança na sua primeira compra. Importa também reter que os equipamentos preparados para gás natural não são, por sua vez, compatíveis com gás de garrafa.

Se quiser mudar para o gás propano PRIO, as boas notícias não ficam por aqui. Agora é possível comprar gás para sua casa, sem sair. Parece bom demais para ser verdade? Mas acredite que é mesmo. Através do site da PRIO, vai poder comprar online as suas garrafas mais leves, mais eficientes e económicas e tê-las à porta de sua casa, sem ter de se deslocar e sem apanhar frio.

Se a preguiça era motivo de desculpa para não ter em casa a qualidade e excelência que merece, isso já não é razão suficiente. Afinal de contas, com a PRIO não existem mesmo desculpas para passar frio. Com toda esta comodidade, quem tem PRIO não tem frio.