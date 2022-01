Gigas, gigas e mais gigas de internet para sempre

Hoje às 15:29 Facebook

Ainda agora entramos em 2022 e as boas notícias já começam a chegar. De forma simples e rápida, é possível ter toda a internet que precisa ao preço que sempre quis.

Já são poucas as pessoas que se lembram de um mundo sem internet. Se perguntarmos às faixas etárias mais jovens, muito provavelmente não encontramos ninguém e ainda ouvimos: "isso era possível?". Seja qual for o seu caso, ter gigas extra para sempre e uma internet que nunca desliga vem mesmo a calhar.

Afinal quantas vezes estamos nos transportes públicos e queremos ouvir a música do momento no YouTube? Quantas vezes estamos com amigos e queremos partilhar todos os momentos nas redes sociais ou queremos ler as notícias do dia numa fila de espera? Quantas vezes precisamos de utilizar o GPS para não nos perdermos? Para tudo isto, e muito mais, é preciso internet. Gigas e gigas de internet.

Para que não perca absolutamente nada, nesta época de saldos, a WOO está a oferecer, além do primeiro mês grátis, mais gigas de internet para sempre. Todos os tarifários incluem um serviço 100% digital, sem fidelização e sem surpresas na fatura, para que aceder à internet seja tão fácil como desbloquear o smartphone. E, para além dos dados móveis, há ainda milhares de minutos e SMS grátis.

Ficar sem internet? #eraWOOquefaltava

Na adesão pode escolher de entre três tarifários:

- 4 gigas de dados e 1000 minutos ou SMS por 10 euros por mês (em vez do anterior 1 giga)

- 10 gigas e 1000 minutos ou SMS por 15 euros por mês (em vez de 6 gigas)

- 20 gigas de dados e 2000 minutos ou SMS por 20 euros por mês (em vez de 15 gigas).-

Todas as adesões podem ser feitas diretamente na App WOO.

Apesar de todos estes gigas que a WOO entrega aos seus clientes, há quem não controle a utilização e cumpra a máxima de quanto mais tem, mais gasta. Até que eles, infelizmente, chegam ao fim. Com a WOO a internet nunca desliga, pois quando terminam os dados é possível continuar a navegar a uma velocidade mais reduzida.

Parece tudo demasiado simples para ser verdade e, por isso, só pode ter as complicações das operadoras tradicionais? Nada disso! O cancelamento pode ser feito a qualquer altura na App WOO. Esta experiência sem complicações nasceu em 2019, altura em que a Woo surge como a primeira telco 100% digital em Portugal que descomplica os principais problemas das operadoras tradicionais.

Ainda tem dúvidas sobre as vantagens desta operadora ou precisa de ajuda? Sempre que for necessário, no chat da App, tem alguém disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para falar consigo em tempo real, sem ter que aguardar horas a fio para que lhe atendam a chamada. Nos dias que correm "era WOO que faltava".