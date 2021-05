Grupo Ageas Portugal continua a premiar o talento

Hoje às 10:45 Facebook

Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II.

Porque é fundamental o incentivo ao desenvolvimento do trabalho artístico no âmbito teatral, valorizar a profissão destes profissionais e atribuir visibilidade à sua atividade, o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II surge numa parceria entre o Teatro Nacional D. Maria II e o Grupo Ageas Portugal para reconhecer e promover os talentos emergentes no teatro. Este ano o Prémio conta com a sua segunda edição e o vencedor será conhecido muito em breve.

Se qualquer jovem ator, encenador, dramaturgo, cenógrafo, até aos 30 anos de idade, pode candidatar-se a este galardão anual cuja atribuição segue alguns critérios do trabalho desenvolvido ao longo desse ano, o júri do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II tem também um papel protagonista. Trata-se de um painel constituído por vários profissionais, representantes do meio artístico e cultural português, composto por Álvaro Correia, Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro, Inês Barahona, Isabél Zuaa, John Romão, José António Tenente, Marta Carreiras, Mónica Garnel, Rui Horta, Rui Pina Coelho, Sara Barros Leitão e Tónan Quito.

21 de maio é a data que marca não só a celebração do segundo ano de parceria entre o Grupo Ageas Portugal e o Teatro Nacional D. Maria II, mas também a cerimónia que se realizará na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II para dar a conhecer o vencedor desta 2.ª edição.

A 1.ª edição reconheceu a atriz Sara Barros Leitão

Foi em dezembro do ano passado que essa mesma Sala Garret atingiu o máximo da sua capacidade, cumprindo todas as normas de segurança, para aplaudir a jovem atriz Sara Barros Leitão, que venceu o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, pelas mãos do CEO do Grupo Ageas Portugal, Steven Braekeveldt. Nascida no Porto em 1990, Sara Barros Leitão tem desenvolvido um percurso em teatro, cinema e televisão, como atriz, criadora, encenadora, assistente de encenação e dramaturga, vendo assim reconhecido o seu talento e trabalho, num momento tão desafiante para todo o setor.

Nesta celebração do teatro e dos jovens talentos que dedicam a sua vida a esta forma de arte, Cláudia Belchior, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, sublinhou "com este Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II pretendemos, dar continuidade à nossa missão de promoção da criação teatral, valorizando o trabalho de jovens artistas, através de um galardão que é atribuído por um júri isento, composto por individualidades de diversas áreas associadas às artes performativas."

Já Teresa Thöbe, Responsável de Parcerias do Grupo Ageas Portugal, refere que "este prémio, fruto da parceria do Grupo Ageas Portugal com o Teatro Nacional D. Maria II, é o reconhecimento de um talento emergente e a motivação para que outros jovens artistas continuem a desenvolver o seu percurso nesta área. Mas é também a representação daquilo que temos vindo a fazer e o que queremos para os próximos anos: o apoio à Cultura, aos artistas, e a Portugal."

Esta é uma das muitas iniciativas que o Grupo Ageas Portugal promove no âmbito cultural, assumindo um compromisso muito sério com a cultura, e com tudo o que envolva o apoio a espaços culturais e a artistas nacionais, visando a democratização e descentralização da oferta cultural, como é exemplo a iniciativa "Três por Todos" de apoio à União Audiovisual - uma associação que nasceu em plena pandemia, de ajuda aos profissionais do audiovisual que ficaram sem trabalho - organizado pela Renascença com a colaboração do Grupo Ageas e Fundação Ageas.