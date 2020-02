Hoje às 00:00 Facebook

Com um país com tantos séculos é fácil encontrar histórias antigas. Mas existe uma história antiga que desde o primeiro dia - há mais de 500 anos - esteve na vanguarda, bem à frente do seu tempo.

Esta história começa com grandes feitos da Humanidade. Enquanto Vasco da Gama descobria o caminho marítimo para a Índia, tudo aponta para que Leonardo da Vinci estivesse a terminar "A última ceia" na igreja milanesa de Santa Maria delle Grazie. Diz-se até que foi na mesma altura que a escova de dentes foi inventada, na China. 1498 foi um ano de grandes feitos - nos Descobrimentos, nas Artes e nas Ciências - mas um dos grandes acontecimentos desse ano fez-se sentir todos os dias desde então.

1498 foi também o ano em que foi criada a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa , dando o primeiro passo para vários Séculos de Boas Causas. Ao longo de mais de 500 anos, foram várias as datas que entraram para a história - da Santa Casa mas também do nosso país - e muitos milhões de portugueses cujas histórias de vida ficaram enriquecidas graças à sua ação, suportada desde muito cedo pelos jogos sociais.

Na verdade, não foi muito depois do terramoto de 1755 que foi criada a primeira Lotaria nacional, desde logo pensada para servir como base de sustentação para esta casa, onde as (boas) obras nunca têm fim. Assim como a criação do Totobola, há 54 anos, foi acompanhada da criação do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.

A verdade é que ao longo dos séculos, as boas causas têm sido uma constante da Santa Casa da Misericórdia e dos Jogos Santa Casa , bem como a procura de novas e avançadas formas de ajudar quem mais precisa. Seja com um abraço que afasta a solidão, um evento cultural para quem a cultura é algo de inalcançável, ou o apoio certo para quem embarca na nova era dos Descobrimentos da investigação médica e científica. O que torna estes jogos simultaneamente históricos mas também modernos.

A construção de uma casa pode até ter passado despercebida no ano de 1498, mas esta casa em particular - que tem vindo a ser construída ao longo de vários séculos - usa as boas causas como pilares, e junta debaixo do seu "teto" todas as esperanças, sonhos e sucessos dos portugueses. E uma casa dessas tem sempre as portas abertas para o futuro.