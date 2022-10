Halloween: o que não pode faltar na noite mais assustadora do ano

Hoje às 09:10 Facebook

Doçura ou travessura? Já falta pouco para o Halloween e os disfarces e as abóboras não podem faltar, mas há algo ainda mais imprescindível: os doces. Descubra as guloseimas que não podem ficar de fora, numa das noites mais aguardadas do ano.

Outubro termina com um dos mais doces e assustadores dias do ano, ou não andássemos nós, pequenos e graúdos, a assustar vizinhos e amigos com máscaras medonhas, sempre com guloseimas na mão, para adoçar estes momentos arrepiantes.

Quer esteja mascarado de vampiro, bruxa, morcego, fantasma, serial killer ou esqueleto, há três produtos Mercadona imprescindíveis para completar o seu Halloween. Um deles é uma horripilante cesta com diferentes guloseimas de várias formas e sabores: chupa-chupas, dentaduras, figuras de chocolate, mini abóboras, pés pica e marshmallows. É o complemento perfeito para o seu disfarce e ir "brincar" ao famoso jogo de doçura ou travessura com os seus amigos. Este ano, a cesta inclui uma caveira, que faz também lembrar o "Dia dos Mortos".

O sortido de guloseimas continua a ser a estrela das noites do Halloween, que este ano regressa com um novo elemento, a tarântula. Este sortido de guloseimas em embalagens individuais, inclui olhos recheados, mini ossos, minilagartas, minifiguras, rebuçados-vampiro, dentaduras, dippers e pastilhas. É perfeito para partilhar com amigos e família e passar uma noite muito especial.

A grande novidade deste ano é o Boo! Mix, um saquinho de doces assustadores, no qual se pode encontrar uma grande variedade de gulodices: olhos, cérebros, caveiras, abóboras e dedos pica. Com formas originais, pode oferecer ou provar nesta noite tão única.

A Mercadona sabe o quanto este dia é especial e, além de tudo isto, disponibiliza também uma figura de chocolate de leite em forma de abóbora e outra de chocolate branco em forma de catrina mexicana. Para os amantes de chocolate, existe um delicioso sortido que inclui esqueletos, fantasmas, monstros, aranhas, morcegos, olhos e muito mais, todos eles em chocolate, claro. Assim como pirulitos de chocolate de leite e espetadas de guloseimas com decorações tenebrosas.

Por fim, mas não menos assustador, existem ainda os copos especiais de Halloween, que voltam com três designs diferentes. Escolha entre o fantasma, a abóbora e a catrina. Muito coloridos e cheios de gulodices no interior que vão surpreender. Depois disto, não vai precisar de mais nada para "sobreviver" à noite mais assustadora do ano.