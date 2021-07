Hoje às 17:14 Facebook

A NOS e o Grupo Luz Saúde vão transformar os cuidados de saúde em Portugal, com a tecnologia 5G. O Hospital da Luz é o primeiro a ter a nova rede móvel.

Chega às urgências do hospital uma criança de quatro anos, inconsciente e em taquicardia, possivelmente com choque séptico. A médica de serviço nunca fez a intervenção necessária neste caso, mas rapidamente - através de óculos de realidade aumentada (VR) - recebe as indicações por parte de um especialista longe do local.

Na verdade, a criança é um robô usado para simulações no Hospital da Luz. Um robô que imita em tudo a realidade - respira, reage, sente - e que graças à rede 5G permite uma muito maior interligação entre médicos, que passam a conseguir estar, literalmente, em dois lugares ao mesmo tempo.

Noutro local, um robô equipado com uma câmara 360.º recolhe imagens no centro de formação Hospital da Luz Learning Health. As mesmas imagens são transmitidas em tempo real para os óculos VR de um aluno, que consegue ter acesso a formação imersiva, esteja onde estiver.

Estas duas situações foram demonstradas no lançamento do primeiro hospital 5G em Portugal - o Hospital da Luz, em Lisboa, no seguimento de uma parceria entre a NOS e o Grupo Luz Saúde. São cenários que provam as capacidades do 5G em ajudar ao funcionamento dos hospitais e dos profissionais que neles trabalham, com vantagens diretas tanto para a gestão dos vários serviços médicos, como para os doentes. Em saúde, rapidez é essencial, e essa é precisamente uma das características que a quinta geração móvel traz às comunicações.

Na apresentação da parceria para o hospital 5G, Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde, destacou precisamente o universo de possibilidades da nova rede: "É incomensurável a vantagem que uma tecnologia como o 5G pode trazer a um hospital". Lembrou ainda que "o fim é o doente", mas a tecnologia "é um meio indispensável".

Para criar a estrutura 5G no Hospital da Luz foram já instaladas 17 antenas em áreas nucleares como as consultas externas, as salas de cirurgia, o centro de formação e o auditório. E no futuro, "todo o Hospital da Luz será 5G", garante Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS. Para Manuel Ramalho Eanes, "Portugal precisa do 5G e do mundo de possibilidades que este oferece".

A Saúde é um dos setores mais relevantes para a sociedade e esta parceria pioneira entre o Grupo Luz Saúde e a NOS vai potenciar avanços tecnológicos que se estendem para lá das paredes do hospital, quando a quinta geração móvel permitir ambulâncias conectadas, monitorização de doentes e consultas à distância, ou mesmo a gestão e controlo ao segundo de todos os equipamentos hospitalares.

Formação 5G

O centro de simulação médica do Hospital da Luz é o maior do país e vai começar a receber ainda este ano alunos do primeiro curso privado de Medicina em Portugal. A formação médica e o treino hospital com recurso a realidade virtual e aumentada serão algumas áreas onde o 5G pode revelar o seu potencial, sendo um dos focos desta parceria.

Além disso, o 5G da NOS vai melhorar a agilidade do Hospital da Luz em termos de funcionamento operacional e técnico; e as novas tecnologias imersivas vão também ser utilizadas nos cuidados paliativos do hospital, para tranquilização dos doentes. Novas terapias que melhoram a experiência dos doentes, e facilitam o trabalho das equipas médicas.

Num segundo momento, o 5G vai levar ao Hospital da Luz a possibilidade de sensorização para monitorização em internamento domiciliário, permitindo o acompanhamento de doentes em casa, mas com a segurança de terem uma equipa médica a monitorizar 24 horas por dia.

Graças ao 5G, o Hospital da Luz vai também desenvolver o remote healthcare, para colaboração médica à distância. Equipas multidisciplinares, dos quatro cantos do mundo, poderão trabalhar em conjunto e em tempo real, tanto na partilha de conhecimento como, num futuro cada vez mais próximo, na realização de cirurgias em conjunto.

Uma gestão hospitalar mais eficiente

A NOS e o Grupo Luz Saúde dão o primeiro passo para o que vão ser os hospitais do futuro. Uma maior ligação entre médicos e doentes, com diagnósticos mais rápidos e informados, o que se vai traduzir numa maior eficiência de serviços hospitalares. A sensorização de todo o tipo de equipamentos também vai ajudar a uma melhor gestão hospitalar e otimização de custos.

A NOS quer liderar a revolução tecnológica do 5G e fazer, pela primeira vez, tudo o que ninguém fez. Na Saúde, isso significa melhorar os procedimentos médicos e o funcionamento dos hospitais, tudo para que seja possível salvar mais vidas.