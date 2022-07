Inauguração da JYSK em Matosinhos foi grande sucesso

Hoje às 08:11 Facebook

Na última quinta-feira, dia 14 de julho, abriu a nova loja JYSK, no Matosinhos Retail Park. Para celebrar esta inauguração, a loja tem descontos até 75% em muitos artigos até quarta-feira, 20 de julho.

Depois de um primeiro dia bem-sucedido, é já possível afirmar que a inauguração da nova loja JYSK em Matosinhos foi um sucesso e representa mais um passo no ambicioso processo de expansão da marca em Portugal. "Estamos com muita movimentação de clientes no caixa, mas temos a sorte de ter uma equipa dinâmica e proativa, que dá o máximo de si. Sentimo-nos muito felizes e motivados com esta abertura", afirma a District Manager da JYSK, Eliana Esteves.

Um dos artigos mais vendidos até agora é o conjunto de móveis de jardim ULLEHUSE, no qual é possível poupar 50% em relação ao preço normal. Outro sucesso é a cadeira BLOKHUS com 50%, as toalhas TORSBY com 70% e a almofada LYNGEN com 67%.

Com este novo ponto de venda, a JYSK tem agora 19 estabelecimentos em Portugal. Até agora, a JYSK conseguiu gerar cerca de 1.000 empregos, o que a torna uma referência empresarial em plena expansão e um grande empregador em crescimento. A ambição da marca é ter 80 estabelecimentos em Portugal.

Neste novo ponto de venda, como em cada um deles, respira-se uma estética dinamarquesa e tendências nórdicas. Se a JYSK é clara sobre algo, é precisamente sobre não querer perder a sua essência escandinava, enquanto oferece preços altamente competitivos. Além das suas quase 3.000 lojas em todo o mundo, os clientes podem comprar os seus produtos através da sua loja online em JYSK.pt.