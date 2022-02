Incontinência urinária na menopausa? Não está sozinha

Hoje às 09:20 Facebook

Por vergonha, muitas mulheres têm tendência a esconder que sofrem de incontinência urinária. Desmistificar este tema é a única forma de encontrar uma solução que lhe permita viver com qualidade.

As perdas involuntárias de urina são mais comuns do que imagina e podem acontecer quando está a subir escadas, a tossir ou simplesmente a dar uma gargalhada. E então quando se trata da menopausa, maiores são as probabilidades de isso acontecer.

Maria, com 59 anos, confessa que quando descobriu que sofria de incontinência urinária vivia constantemente preocupada e com medo de sair à rua. Primeiro porque podia não encontrar uma casa de banho caso tivesse uma vontade repentina de urinar, depois porque não queria que os outros descobrissem o seu problema.

Após consultar o seu médico percebeu que não estava sozinha e avançou para um plano de alimentação e exercício feito à medida do seu problema. E o primeiro passo é, sempre, desmistificar este tabu.

