Indústria do plástico reafirma compromisso com a sustentabilidade

Reduzir, reutilizar e reciclar foram três das palavras mais ouvidas durante o Plastics Summit Global Event, a cimeira internacional que juntou, esta segunda-feira, mais de 1000 pessoas em Lisboa para debater caminhos para um futuro mais verde.

Os temas da regulação associada à cadeia de valor do plástico, da poluição dos oceanos, do marketing da sustentabilidade e da neutralidade carbónica foram os eixos centrais para o debate promovido pelo Plastics Summit Global Event esta segunda-feira, na Feira Internacional de Lisboa (FIL). A cimeira internacional juntou mais de 1000 pessoas ligadas ao ambiente e à indústria dos plásticos para definir soluções que permitam reduzir o impacto deste material no meio ambiente. "A nova ordem económica exige uma mudança", começou por enquadrar, esta manhã, Amaro Reis, presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP).

O responsável da entidade organizadora não tem dúvidas de que as empresas do sector devem "estar preparadas e à altura do desafio" para que seja possível "garantir o futuro das novas gerações". Para isso, é preciso continuar a apostar na inovação como forma de melhorar os processos produtivos e aumentar a sustentabilidade da cadeia de valor, que tipicamente é associada à poluição. Embora seja um material alvo de políticas que visam a redução da sua utilização, nomeadamente com a recente proibição da utilização de embalagens de utilização única, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defende que "o plástico não é um demónio", mas que deve contribuir, cada vez mais, para os objetivos comuns de neutralidade carbónica e circularidade da economia.

"Precisamos de trabalhar em conjunto [Estado, empresas e consumidores] para ultrapassar as suas limitações", acrescentou. Para isso, será necessário garantir um alinhamento entre todos os agentes envolvidos na definição de legislação que vise a proteção do meio ambiente por via, por exemplo, da reciclagem, da reutilização e da redução do uso intensivo do plástico.

Declaração de compromisso

Para lá da discussão sobre as questões regulatórias, ambientais e económicas, o Plastics Summit Global Event encerrou com a publicação de um documento para a fixação de compromissos da indústria sobre os quatro temas da agenda. "O principal objetivo desta declaração de compromisso foi juntar todos os stakeholders" para "apresentar uma visão global para a ação" no que respeita à legislação, à proteção dos oceanos, à produção sustentável e à neutralidade carbónica, apontou Marta Moreira Marques. A cientista comportamental da NOVA Medical School destacou a necessidade de garantir a participação da indústria na definição de políticas, mas também de assegurar que "a eficácia das medidas é monitorizada e que estas são adaptadas sempre que necessário".

Estas opções legislativas devem ser assentes em "informação científica e sistemática" que permita a transparência dos processos de decisão e a tomada de ações baseadas na evidência. Por outro lado, a declaração que saiu da cimeira internacional e que resulta das sugestões de mais de 80 especialistas estabelece ainda que deve ser promovida uma "partilha de recursos" para diminuir os impactos do plástico no ambiente, nomeadamente com países em desenvolvimento, e sugere a criação de um roteiro para a neutralidade carbónica para toda a cadeia de valor. "Este documento pode ser útil para os decisores políticos", acredita.

Estado pode ter papel central

O evento promovido pela APIP contou com a presença de João Galamba na sessão de encerramento, que destacou que "de todas as embalagens produzidas apenas 10% são recicladas". O secretário de Estado da Energia considera que as instituições do Estado têm um papel importante no caminho rumo à sustentabilidade do sector, nomeadamente por via "dos critérios ecológicos em concursos públicos". "As entidades públicas são grandes compradores na União Europeia", diz, acrescentando que podem usar esse "poder de compra" para promover opções sustentáveis e "contribuir" para a mudança. "Ao nível nacional, a consciencialização é essencial para ajudar os consumidores a fazerem melhores escolhas", rematou.