Num ciclo de seis conferências, o Novo Banco junta-se às associações representativas de cada região para debater os desafios que as empresas enfrentam.

António Ramalho, CEO do Novo Banco, e Carlos Andrade, chief economist da instituição financeira, serão os keynote speakers de mais uma conferência Portugal que Faz, desta vez na sede da AEBA - Associação Empresarial do Baixo Ave, na Trofa. Segue-se um painel de debate que, além de António Ramalho, contará também com a participação de José Manuel Fernandes, presidente da AEBA, Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal e Vitor Poças, presidente da AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal.

11h Abertura

Pedro Ivo Carvalho, Diretor Adjunto do Jornal de Notícias

11h05 Keynote speaker e contexto macroeconómico

António Ramalho, CEO do NOVO BANCO

Carlos Andrade, Chief Economist do NOVO BANCO

11h30 Painel de debate

. António Ramalho, CEO do NOVO BANCO

. José Manuel Fernandes, Presidente da AEBA - Associação Empresarial do Baixo Ave

. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal

. Vitor Poças, Presidente da AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

12H30 Encerramento